México vs Corea del Sur: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Terminó la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y después de la victoria ante Sudáfrica, México tiene como próximo rival a Corea del Sur, selección que viene de vencer a República Checa por un marcador de 2-1. En esta nota te explicaremos a detalle el horario exacto del arranque del partido, quienes serán los narradores y dónde ver COMPLETAMENTE GRATIS la transmisión del México vs Corea del Sur.

Para este partido la Selección Mexicana deberá enfrentar a Corea del Sur con la baja de César Montes, esto tras haber sido expulsado en el minuto 90+2 en el partido ante Sudáfrica. Por su parte, los dirigidos por Hong Myung-bo llegan a este partido con el quipo completo, dependerá del DT de Corea del Sur si repetirá alineaciones.

Horario del partido México vs Corea del Sur:

El partido está programado para arrancar en punto de las 19:00 horas del centro de la Ciudad de México, pero toda la previa del partido la podrás ver a través de TV AZTECA desde las 18:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El partido será llevado a tu pantalla gracias a TV Azteca, podrás seguir completamente gratis el encuentro a través de:

Canal 7

Transmisión en nuestro sitio web a través del siguiente link: link

Minuto a minuto WEB

¿Dónde se jugará el partido entre México y Corea del Sur?

El partido entre México y Corea del Sur se jugará en las instalaciones del Estadio Guadalajara, reportes indican que en Guadalajara se prevé que lloverá toda la mañana, sin embargo, por la tarde el calor se apoderará de Guadalajara y el partido se podrá llevar sin problema alguno.

¿Quiénes serán los encargados en el micrófono del partido entre México vs Corea del Sur?

Para este partido contaremos con Christian Martinoli como narrador y de analistas estarán Luis García, Luis Roberto Alves Zague, Carlos Guerrero 'Warrior' y Jorge Campos.