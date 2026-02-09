¡Una locura! Los EXHORBITANTES precios de los alimentos y bebidas en el Super Bowl LX

Acudir al Super Bowl no solo representa un importante gasto en boletos para el estadio y en hospedaje y traslados, en caso de ser necesario, sino que también en alimentos y bebidas y es que en el interior de Levi's Stadium los precios pueden resultar exhorbitantes con hamburguesas que pueden llegar a costar hasta 200 dólares.

Los exhorbitantes precios de los alimentos y bebidas en el Super Bowl LX

Mientras los aficionados esperan a que New England Patriots y Seattle Seahawks salten a la cancha para disputar el Super Bowl LX, acuden a los diferentes establecimientos de comida que ofrecen una gran variedad, incluyendo una hamburguesa conocida como LX Hammer que tiene un precio que va de los 180 a los 200 dólares, es decir, de 3,100 a 3,450 pesos.

El alimento incluye una pierta de res estofada con hueso, queso derretido, salsa demi-glace de vegetales asados, fondue de queso azul y todo esto servido entre dos rebanadas de un pan brioche.

Pero esta no es la única opción que encontrarán los aficionados que se encuentren en el interior del Levi´s Stadium, ya que también podrán encontrar tiras de pollo en 310 pesos, hot dogs en 172 pesos, papas fritas en 138 pesos.

Existen otras opciones menos comunes para un estadio como el Dungeness Crab Potachos (cangrejo con capas de papas fritas y salsa fondue) en 690 pesos, el Super Shucker hog island Oyster Sampler (media docena de ostras locales con vinagre) en 517 pesos o un San Fran Sticky Roll (rollo de canela de masa madre con crema inglesa de mascarpone y chocolate blanco y cobertura de azúcar), también en aproximadamente 517 dólares.

Los precios de las bebidas no distan mucho de la comida ya que un refresco puede costar hasta 207 pesos, una cerveza casi 400 pesos, mientras que los cocteles con tequila pueden ir de los 300 a los 600 pesos.

