¡INCREÍBLE! Portero se quitó los guantes para atajar la tanda de penales y el desenlace dejó a todos sorprendidos

La Supercopa de Chile 2026 entre el Coquimbo Unido y la Universidad Católica tuvo un desenlace espectacular, luego de un empate sin goles que obligó a la definición por penales en donde Diego 'Mono' Sánchez, portero del conjunto Pirata, se vistió de héroe con sensacional definición.

Se quitó los guantes para detener los penales y salió campeón de la Supercopa de Chile 2026

La Supercopa de Chile 2026 se definió desde los 11 pasos en una dramática serie que se extendió hasta los 10 disparos por bando, pero en medio de la definición el portero de Coquimbo Mono Sánchez se quitó los guantes para atajar los penales.

Sánchez decidió meterle presión y colorido al encuentro y desde el primer cobro se quitó los guantes. El guardameta, además, ejecutó el quinto disparo a la perfección, pero debido al empate en el marcador no fue el decisivo y aun se tuvieron que cobrar cinco tiros más por bando para definir al campeón.

Con las manos desnudas, Mono Sánchez detuvo los disparos de Mena y Ampuero, el octavo y décimo de la serie, respectivamente y con eso logró el título para el Coquimbo Unido que recién en diciembre se había coronado campeón de la Liga de Chile por primera vez en su historia.

Sánchez encendió los ánimos de sus rivales tras concretarse la tanda, luego de que se acercara a la tribuna para celebrar la victoria haciendo un baile enfrente de la banca de Universidad Católica, pero recibió un pechazo de Juan Francisco Rossel quien le recriminó por su accionar, provocando un conato de bronca.

La actuación de Sánchez hizo recordar a Ricardo, portero de la Selección de Portugal que atajó sin guantes la definición por penales de los Cuartos de Final de la Eurocopa 2004 deteniendo el disparo de Darius Vassell y marcando su ejecución que le dio el pase a los lusitanos a las Semifinales de su torneo que terminarían perdiendo a la postre ante una sorprendente Grecia.

