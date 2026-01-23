Fichaje de Mateusz Bogusz podría caerse por estos conflictos que tiene Cruz Azul

Cruz Azul y Houston Dynamo tienen trabado el fichaje de Mateusz Bogusz, quien quiere irse de la Máquina a como dé lugar, por lo que faltó durante una semana a la pretemporada del equipo . Pese a que ya existe un preacuerdo entre ambas directivas, ello podría caerse, ya que todavía no se hace oficial la contratación.

El conjunto de la MLS aún no hace oficial la llegada del polaco, solo la del regreso del mexicano Héctor Herrera . Lo anterior se debe a que las directivas no se ponen de acuerdo en el porcentaje con el que se quedaría la Máquina, en caso del que el mediocampista sea comprado por otro equipo en un futuro.

La negociación por el polaco está trabada por temas contractuales entre ambas directivas.|Club de Futbol Cruz Azul

“La transferencia de Bogusz a Houston está detenida por temas de contrato y de cómo utilizarán el 30% de la carta que conserva Cruz Azul para futuras ventas en la MLS”, compartió el periodista César Caballero en su cuenta de X.

Tema de Mateusz Bogusz que alejó a Miguel Borja de Cruz Azul

El tema de Miguel Borja con Cruz Azul es complejo, pues pese a que hizo exámenes y estuvo interesado en fichar con Cruz Azul, la novela llegó a su fin, ya que el colombiano se despidió de la afición celeste con un mensaje.

Lo anterior, ya que la Máquina tiene que liberar una plaza de extranjero para registrar al exdelantero de River Plate y con la salida de Bogusz a la MLS miraban un espacio vacante, pero ello se ha venido abajo con el trabuco.

Borja ya comenzó a escuchar ofertas de otros equipos ante la desesperación de no tener en sus manos el poder de decisión sobre su futuro como futbolista. Debido a ello, la Máquina ya comienza a buscar un delantero y, según Sport890, ya le puso el ojo a Matías Arezo, quien juega en el Peñarol de Uruguay.