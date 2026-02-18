¿Se avecina una rotación? Suplentes de Tigres se mostraron en partido amistoso

El técnico Guido Pizarro tuvo la oportunidad de probar algunos cambios durante el partido amistoso de los Tigres contra el Santiago FC de la Liga Premier, en busca de retomar el camino de la victoria tras el descalabro del fin de semana.

El conjunto de la UANL se llevó un empate sin anotaciones en este duelo de preparación que sostuvo este martes 17 de febrero, en la cancha del Estadio Universitario. El encuentro se dividió en dos tiempos de 30 minutos cada uno, con una alineación en la que principalmente estuvieron los elementos que habían tenido menos actividad en las últimas semanas.

Entre los jugadores de mayor jerarquía que tuvieron participación fueron Juan Pablo Vigón, Juan Brunetta, Ozziel Herrera y André-Pierre Gignac. Aunque no pudieron marcar ningún gol ante este equipo de divisiones inferiores. No obstante, el ensayo servirá para que Pizarro pueda afinar detalles de cara al próximo partido que tendrán en la LIGA BBVA MX, en el que recibirán en casa este viernes a los Tuzos del Pachuca, en duelo correspondiente a la fecha siete del Clausura 2026.

Agradecen oportunidad

El equipo de Santiago FC, externó a través de sus redes sociales, el agradecimiento a la institución auriazul por la oportunidad que tuvieron de medirse ante un club de la Primera División.

“De manera especial, extendemos nuestro reconocimiento al Director Técnico Guido Pizarro por la disposición, la confianza y la voluntad de hacer posible este encuentro que sin duda aporta al crecimiento de nuestros futbolistas”, compartieron en sus cuentas oficiales.

Tigres tendrá rotaciones

Desde la semana pasada, el estratega de los Tigres explicó que debido a la gran actividad que habrá este semestre, habría rotaciones en las alineaciones.

“Venimos rotando en los últimos partidos, algunos están descansando o jugando algunos minutos menos, pero la idea es ser el equipo más competitivo”, comentó sobre el manejo de la plantilla.

