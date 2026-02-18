Cruz Azul lanza venenoso plan para evitar invasión de fanáticos de Chivas para el duelo de este sábado

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes y llamativos de la temporada regular cuando Cruz Azul reciba a Chivas en la cancha del Cuauhtémoc, en un partido que enfrentará a dos de los equipos más grandes y poderosos que la Liga BBVA MX tiene en la actualidad.

Cruz Azul llegará a este compromiso como el segundo lugar de la tabla general con 13 unidades y cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota (cuatro triunfos y un empate). Chivas, por su parte, se presentará como el auténtico líder del Clausura 2026 luego de seis triunfos en seis enfrentamientos disputados.

¿Qué plan tiene Cruz Azul para evitar la invasión de fanáticos en su estadio?

Fue a través de sus redes sociales que Cruz Azul compartió, en las últimas horas, el precio de los boletos para disfrutar el compromiso ante Chivas. El plan del cuadro cementero fue aumentar considerablemente los costos en relación al duelo anterior para evitar una invasión masiva de parte de los fanáticos rojiblancos.

Y es que, para este duelo, las entradas más económicas tendrán un costo de 400 pesos en Rampas, mientras que en la Platea Poniente los costos ascienden hasta los 750 pesos, mismos que son significativamente más altos en relación al duelo del fin de semana pasado frente a los Tigres.

Con ello, la directiva de Cruz Azul espera que sea su afición quien llene el estadio Cuauhtémoc y evite, con ello, que sea la comunidad rojiblanca quien se haga presente en el inmueble. Dicho esto, esta será la primera vez que se espere un lleno absoluto desde la mudanza de los capitalinos a este estadio.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el juego entre Cruz Azul y Chivas?

Prepárate, pues el juego está más cerca que nunca. Cruz Azul y Chivas disputarán el juego más vibrante y entretenido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este sábado 21 de febrero, dentro de la cancha del estadio Cuauhtémoc, en punto de las 21:07 horas, tiempo centro del país.