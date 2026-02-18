Un día dirigió en la Liga BBVA MX y hoy es todo un ídolo en una liga exótica

La Liga BBVA MX –que tiene a América con un título que nadie quiere– ha tenido grandes entrenadores a lo largo de los últimos años. Sin embargo, también hay otros que pasan sin pena ni gloria por el futbol mexicano y luego logran brillar fuera de México. Ese es el caso de un entrenador que hoy es todo un ídolo en una liga exótica, donde hasta corean su nombre.

Resulta que mientras la Liga MX podría perder a un crack que se iría a Argentina, un mexicano que dirigió a Atlas y a Querétaro hoy es ídolo en Asia. Precisamente el Wuhan Three Towns FC presentó a Benjamín Mora como el director técnico del primer equipo y los aficionados llenaron el aeropuerto para recibir al DT mexicano cálidamente.

Benjamín Mora vivirá su segunda experiencia con Gallos, después de dirigir al Atlas|@misterbenjaminmora

Benjamín Mora: de pasar sin pena ni gloria por la Liga BBVA MX a brillar en Asia

El “Malayo” Mora dirigió a Atlas entre octubre de 2022 y el mismo mes de 2023, mientras que fue el entrenador de Querétaro durante el 2025. Pasó sin pena ni gloria por esos dos equipos de la Liga BBVA MX pero ahora retornó a Asia, continente que parece ser su lugar en el mundo.

TE PUEDE INTERESAR:



Tras ganar 11 títulos en el futbol de Malasia, ahora el Wuhan Three Towns de China lo fichó para ser el entrenador e intentar darle las mismas alegrías que consiguió en el otro equipo asiático. Sin dudas que no será sencillo, pero el “Malayo” Mora tiene experiencia en este continente oriental.

ES IDOLO

Como un auténtico ídolo tratan a técnico mexicano en Asia. pic.twitter.com/R3jwzH23Zf — david medrano felix (@medranoazteca) February 17, 2026

“Todo un ídolo es el Malayo Mora en China, con razón aceptó ir a aquel país. Hay que recordar que el Malayo tiene un nombre en el futbol asiático porque le fue muy bien en Malasia, consiguió títulos. Por eso decidió aceptar la oferta del ‘equipo de los 3 pueblos’ y se ve en las imágenes”, expresó el periodista de TV Azteca, David Medrano.

Asimismo, agregó: “Las imágenes sirven para darnos cuenta lo que la gente quiere al Malayo Mora en China. Está claro por qué aceptó esta invitación, lo quieren al Malayo Mora. Las imágenes dicen más que mil palabras”.

