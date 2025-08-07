¡ÚLTIMA HORA! Suspenden Cincinnati vs Chivas en la Leagues Cup 2025

El juego de la Jornada 3 entre Cincinnati y Chivas ha quedado suspendido de forma temporal. A pesar de que el ‘Rebaño Sagrado’ encara el partido en la cancha del TQL Stadium sin posibilidades de avanzar a la Fase Eliminatoria, el encuentro se ha reprogramado debido a las malas condiciones del clima en Ohio.

“Retraso por condiciones meteorológicas. El partido de Leagues Cup de la Primera Fase programado para el 7 de agosto a las 7PM ET entre FC Cincinnati y Chivas de Guadalajara se encuentra en un retraso debido al clima”, dieron a conocer las redes sociales de la competencia sin especificar el horario para que inicie el encuentro.