Así va la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 2 de la Liga BBVA MX Femenil

Este lunes 12 de enero concluyó la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y las Rayadas se posicionan como el mejor equipo en el arranque del campeonato gracias a sus dos victorias y un margen de nueve goles que luce complicado de superar.

Así va el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 2

Solo Rayadas, Toluca, Mazatlán y Pachuca han logrado arrancar el Clausura 2026 con paso perfecto tras un par de contundentes victorias, pero las de Monterrey tienen mejor margen de goles, lo que les permite posicionarse como las líderes general.

La sorpresa la han dado las mazatlecas que acumulan un par de victorias en el arranque del torneo y buscarán mantener el paso para meterse en su primera Liguilla, aunque aun falta un largo camino.

Por su parte, Necaxa, Querétaro, León, Atlas y Santos Laguna han tenido un inicio desastroso con dos derrotas en los primeros juegos y un camino que buscarán revertir.

Tabla general de la Liga BBVA MX Femenil

Rayadas - 6 puntos Pachuca - 6 puntos Toluca - 6 puntos Mazatlán - 6 puntos Cruz Azul - 4 puntos Pumas - 4 puntos Chivas - 4 puntos América - 4 puntos Tigres - 3 puntos Juárez - 3 puntos Tijuana - 1 punto Atlético de San Luis - 1 punto Santos Laguna - 0 puntos Puebla - 0 puntos Atlas - 0 puntos León - 0 puntos Querétaro - 0 puntos Necaxa - 0 puntos

