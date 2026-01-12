Estrella de CF Monterrey supera a Sergio Canales en algo inesperado y sorprende a todo México

Sergio Canales fue uno de los nombres propios de la primera jornada del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, al fallar un penal clave que le costó a Rayados de Monterrey la derrota ante Toluca como local. Precisamente esa jugada tuvo otro significado negativo para el español, dado que le permitió a otra figura de La Pandilla superarlo en un apartado importante.

A los 83 minutos de juego y con la historia 1-0 a favor de los Diablos Rojos, el joven Iker Fimbres sorprendió con una gran maniobra para ingresar al área y fue derribado Diego Barbosa. De esta forma, Canales tuvo la oportunidad de ser el héroe de Rayados y decretar el empate, pero Hugo González le adivinó la intención y tapó su disparo de gran manera.

|Instagram @rayadas

Por no poder convertir esa ocasión inmejorable, el exjugador del Real Madrid dejó de ser la persona europea con más goles marcados en el Estadio BBVA y esa distinción pasó a tenerla Lucía García, futbolista española de Rayadas que convirtió dos tantos frente a Necaxa este domingo.

TE PUEDE INTERESAR:



Lucía García hace historia en Monterrey

Mientras que el equipo masculino de CF Monterrey empezó el Clausura 2026 con una derrota y varias dudas, la parcela femenil fue contundente y derrotó 5-0 a Necaxa por la segunda jornada del torneo y ya se perfilan como serias candidatas al título.

En ese encuentro, la española Lucía García fue una de las grandes figuras de La Pandilla al convertir el segundo y el tercer tanto de la goleada. Esta notable actuación individual le permitió alcanzar los 20 goles en el Estadio BBVA y superar así ni más ni menos que a su compatriota Sergio Canales.

Lucía García se consolidó como una de las principales estrellas de Monterrey

Los logros de Lucía García con las Rayadas no son casualidad y sus cualidades ya quedaron más que claras el último año en Monterrey. Según los datos de Sofascore, disputó 1,714 minutos repartidos en 27 encuentros en 2025, convirtió 12 goles y entregó tres asistencias. Además, tuvo una calificación promedio por encima de los siete puntos.