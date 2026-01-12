Estrella de CF Monterrey supera a Sergio Canales en algo inesperado y sorprende a todo México
Tras el penal malogrado por el español ante Toluca, esta otra figura de La Pandilla le arrebató un logro
Sergio Canales fue uno de los nombres propios de la primera jornada del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, al fallar un penal clave que le costó a Rayados de Monterrey la derrota ante Toluca como local. Precisamente esa jugada tuvo otro significado negativo para el español, dado que le permitió a otra figura de La Pandilla superarlo en un apartado importante.
A los 83 minutos de juego y con la historia 1-0 a favor de los Diablos Rojos, el joven Iker Fimbres sorprendió con una gran maniobra para ingresar al área y fue derribado Diego Barbosa. De esta forma, Canales tuvo la oportunidad de ser el héroe de Rayados y decretar el empate, pero Hugo González le adivinó la intención y tapó su disparo de gran manera.
Por no poder convertir esa ocasión inmejorable, el exjugador del Real Madrid dejó de ser la persona europea con más goles marcados en el Estadio BBVA y esa distinción pasó a tenerla Lucía García, futbolista española de Rayadas que convirtió dos tantos frente a Necaxa este domingo.
TE PUEDE INTERESAR:
- Equipo brasileño se aviva y ficha a jugador estandarte de la Liga BBVA MX
- La Liga BBVA MX le cierra las puertas a Chucky Lozano y este equipo toma ventaja por su fichaje
En América pedían su regreso, pero Richard Sánchez apunta a otro equipo de la Liga BBVA MX
Lucía García hace historia en Monterrey
Mientras que el equipo masculino de CF Monterrey empezó el Clausura 2026 con una derrota y varias dudas, la parcela femenil fue contundente y derrotó 5-0 a Necaxa por la segunda jornada del torneo y ya se perfilan como serias candidatas al título.
En ese encuentro, la española Lucía García fue una de las grandes figuras de La Pandilla al convertir el segundo y el tercer tanto de la goleada. Esta notable actuación individual le permitió alcanzar los 20 goles en el Estadio BBVA y superar así ni más ni menos que a su compatriota Sergio Canales.
¡Qué jugada!🤩¡Golazo de las Rayadas!🔥¡Buenaaa, @LuciaGarcia17!🇪🇸💙🤍#GolRayado pic.twitter.com/ZhsrXucVKT— Rayadas (@Rayadas) January 12, 2026
Lucía García se consolidó como una de las principales estrellas de Monterrey
Los logros de Lucía García con las Rayadas no son casualidad y sus cualidades ya quedaron más que claras el último año en Monterrey. Según los datos de Sofascore, disputó 1,714 minutos repartidos en 27 encuentros en 2025, convirtió 12 goles y entregó tres asistencias. Además, tuvo una calificación promedio por encima de los siete puntos.