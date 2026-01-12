Club América sufrió lo inimaginable: 2 de sus estrellas terminaron en el hospital tras el partido

El arranque del Clausura 2026 no fue el ideal en Coapa . Más allá del empate 0-0 frente a Tijuana en la segunda jornada, Club América Femenil sufrió un duro revés: en un partido marcado por decisiones arbitrales que generaron indignación entre los aficionados y las propias jugadoras, dos de sus estrellas necesitaron atención médica inmediata.

El encuentro disputado en el Estadio Caliente fue intenso. Pese a que se llevaron un punto valioso, las Águilas sufrieron las bajas de Isa Haas (por lesión) y Scarlett Camberos (expulsada), ambas referentes del plantel. Las dos protagonizaron duras acciones que las llevaron directo al hospital, lo cual encendió las criticas contra el arbitraje.

Scarlett Camberos y una expulsión que desató la polémica en Club América

Uno de los momentos más comentados ocurrió al minuto 67 de partido, cuando Scarlett Camberos fue expulsada tras recibir su segunda tarjeta amarilla en una jugada dividida. La decisión dejó al América con una futbolista menos en un tramo clave del partido y provocó reclamos inmediatos desde la banca azulcrema.

Sin embargo, lo que más impacto causó llegó después. A través de su cuenta de Instagram, Camberos compartió una imagen en la que se aprecia una profunda herida ensangrentada en su pierna, producto de un golpe sufrido durante el encuentro. La imagen, acompañada por el mensaje "En fin...", fue la gota que colmó el vaso.

Isa Haas, la otra gran preocupación del América Femenil

La segunda noticia que sacudió al americanismo fue la lesión de Isa Haas. La defensora brasileña tuvo que abandonar el terreno de juego tras un fuerte choque aéreo con una jugadora de las Xolas, acción en la que recibió un golpe directo en el rostro y le provocó una fractura de nariz, según confirmó el club posteriormente.

La jugada no fue sancionada ni revisada, lo que generó aún más molestia en el cuerpo técnico y en las jugadoras de azulcremas, quienes reclamaron airadamente desde el banquillo. El propio entrenador, Ángel Villacampa, reconoció después del partido que vio a Haas sangrar mientras se dirigía a los vestidores.