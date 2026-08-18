Así marcha la tabla general del Apertura 2026, tras la Jornada 4 de la Liga BBVA MX

Concluyó la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, y el Club América y a los Xolos de Tijuana se posicionan en la cima con 10 unidades cada uno gracias a las tres victorias y un empate que han cosechado en lo que va del campeonato.

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Así quedó la tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 4

El Puebla cerró la actividad de la Jornada 4 con un gran partido ante el Pachuca al que logró derrotar en el complemento con 3-2 y de paso escalar posiciones hasta meterse en puestos de Liguilla.

La Franja cortó una racha negativa ante los Tuzos, a los que no derrotaban en Pachuca desde el 2021 y de refrendó el gran arranque de torneo que ha tenido el equipo gracias a sus dos victorias y un empate.

Este mismo lunes también el Club León sumó su segunda victoria consecutiva, luego de igual número de derrotas en el arranque del torneo, tras vencer a domicilio al Necaxa 2-1.

En el fondo de la clasificación se encuentran los Tigres, con apenas un punto, mientras que Santos Laguna junto con los Bravos de Juárez que no han podido sumar unidades tras cuatro jornadas.

during the 4th round match between Pachuca vs (and) Puebla as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Hidalgo Stadium, on August 17, 2026 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.|Adrian Macias/MEXSPORT

Tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 4



América - 10 puntos Tijuana - 10 puntos Rayados - 9 puntos Atlas - 9 puntos Toluca - 7 puntos Pumas - 7 puntos Puebla - 7 puntos Querétaro - 7 puntos Chivas - 7 puntos Cruz Azul - 6 puntos Necaxa - 6 puntos Atlante - 5 puntos Pachuca - 3 puntos León - 3 puntos Atlético de San Luis - 2 puntos Tigres - 1 punto Santos Laguna - 0 puntos Bravos de Juárez - 0 puntos

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