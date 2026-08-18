“Gilberto Mora, Messi y Maradona siempre hacen lo mismo": La atrevida comparación del Loco Abreu sobre el jugador de Xolos

Gilberto Mora le dio el triunfo a los Xolos de Tijuana sobre el Cruz Azul este domingo 16 de agosto en duelo de la Jornada 4 del Apertura 2026 al convertir el gol de la victoria y contribuir con una asistencia, refrendando su condición de jugador fuera de serie e incluso se ganó la comparación con Lionel Messi y Diego Maradona por parte de su director técnico, Sebastián 'Loco' Abreu.

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"Gilberto Mora, Maradona y Messi siempre hacen lo mismo"

El Loco Abreu no pudo ocultar su fascinación con Gilberto Mora, luego de que el jugador de 17 años le diera la victoria a los Xolos de Tijuana sobre el Cruz Azul, aunque simplificó las acciones del centrocampista mexicano asegurando que siempre hace lo mismo, al igual que Lionel Messi y Diego Maradona.

"Mora siempre hace lo mismo, y Maradona también, y Messi también; son genios. Si le tapas la parte de adentro, te engancha hacia afuera y mete el pase de gol. Si le tapas afuera, te engancha por dentro y te hace el gol... Los que son fenómenos, son fenómenos", declaró el director técnico tras la victoria de Xolos.

during the 4th round match between Tijuana vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Caliente Stadium, on August 16, 2026 in Tijuana, Baja California, Mexico.|Joshua Hernandez/MEXSPORT

"Es jodido marcar a Gilberto Mora, nunca sabes por donde te va a salir, es muy jodido para el defensor", sentenció el estratega del conjunto fronterizo.

Mora ya había sido decisivo para los Xolos en el partido ante León por la Jornada 2 en donde convirtió el gol del triunfo tras ingresar de cambio en la segunda mitad, además de que fue factor con la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 convirtiéndose en el jugador mexicano más joven en disputar un campeonato del mundo.

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