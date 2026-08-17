Así queda la tabla general del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, al momento

Solo restan dos partidos más por disputarse de la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero nadie mueve de la cima de la tabla general al Club América y a los Xolos de Tijuana que suman 10 unidades cada uno gracias a las tres victorias y un empate que han cosechado en lo que va del campeonato.

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Así va al momento la tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 4

Solo restan por jugar el Necaxa contra el Club León, mientras que Pachuca recibe al Puebla, pero sin importar lo que ocurra con estos enfrentamientos la parte alta del campeonato de la Liga BBVA MX no sufrirá modificaciones gracias al buen arranque que han tenido Azulcremas y fronterizos.

Una victoria del Necaxa este lunes podrían mandar a los Rayos hasta la cuarta posición, siempre y cuando consiga un resultado favorable por dos goles para poder desplazar a los Rojinegros del Atlas.

En contra parte, en el fondo de la clasificación se encuentran los Tigres, con apenas un punto, y Santos Laguna junto con los Bravos de Juárez que no han podido sumar unidades tras cuatro jornadas.

Crédito: Mexsport

Tabla general del Apertura 2026, al momento

América - 10 puntos Tijuana - 10 puntos Rayados - 9 puntos Atlas - 9 puntos Toluca - 7 puntos Pumas - 7 puntos Querétaro - 7 puntos Chivas - 7 puntos Cruz Azul - 6 puntos Necaxa - 6 puntos Atlante - 5 puntos Puebla - 4 puntos Pachuca - 3 puntos León - 3 puntos Atlético de San Luis - 2 puntos Tigres - 1 punto Santos Laguna - 0 puntos Bravos de Juárez - 0 puntos

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