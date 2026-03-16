Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 11 del Clausura 2026

Concluyó la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el Cruz Azul se mantiene como líder del campeonato tras su empate frente a Pumas, luego de que el Toluca dejara escapar la oportunidad luego de que Atlas igualara el marcador en el último minuto.

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Así va la tabla del Clausura 2026 tras la Jornada 11

Solo restan seis fechas para que concluya la fase regular del Clausura 2026 y los equipos buscan meterse entre los ocho primeros lugares para acceder a la Liguillay de momento solo Cruz Azul, Toluca y Chivas lucen como los más sólidos para quedar en los primeros puestos.

El Cruz Azul sigue como líder general con 26 unidades, pero el bicampeón Toluca le sigue los pasos muy de cerca, mientras que el Rebaño Sagrado no afloja y de la mano de Hormiga González se queda co el tercer puestos.

La victoria del América ante Mazatlán en el cierre de la Jornada 11 le permitió meterse en la séptima posición de la tabla y aspirar a puestos de Liguilla, a pesar de su decepcionante campaña.

during the 11th round match between Toluca and Atlas as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on March 14, 2026 in Toluca, Estadio de Mexico, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

La próxima semana se vivirá uno de los duelos más apasionantes de la Liga BBVA MX cuando se enfrente Pumas y América, un partido que podría marcar el rumbo que tomarán ambos equipos en el cierre del torneo.

Tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul - 26 puntos Toluca - 25 puntos Chivas - 24 puntos Pachuca - 21 puntos Pumas - 20 puntos Tigres - 17 puntos América - 17 puntos Atlas - 17 puntos Rayados - 14 puntos Tijuana - 12 puntos Puebla - 12 puntos Atlético de San Luis - 11 puntos Bravos de Juárez - 11 puntos Necaxa - 10 puntos León - 10 puntos Mazatlán - 10 puntos Querétaro -7 puntos Santos Laguna - 5 puntos

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