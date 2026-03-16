Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 11 del Clausura 2026
El Cruz Azul se mantiene como líder del Clausura 2026 tras su empate ante Pumas
Concluyó la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el Cruz Azul se mantiene como líder del campeonato tras su empate frente a Pumas, luego de que el Toluca dejara escapar la oportunidad luego de que Atlas igualara el marcador en el último minuto.
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Así va la tabla del Clausura 2026 tras la Jornada 11
Solo restan seis fechas para que concluya la fase regular del Clausura 2026 y los equipos buscan meterse entre los ocho primeros lugares para acceder a la Liguillay de momento solo Cruz Azul, Toluca y Chivas lucen como los más sólidos para quedar en los primeros puestos.
El Cruz Azul sigue como líder general con 26 unidades, pero el bicampeón Toluca le sigue los pasos muy de cerca, mientras que el Rebaño Sagrado no afloja y de la mano de Hormiga González se queda co el tercer puestos.
La victoria del América ante Mazatlán en el cierre de la Jornada 11 le permitió meterse en la séptima posición de la tabla y aspirar a puestos de Liguilla, a pesar de su decepcionante campaña.
La próxima semana se vivirá uno de los duelos más apasionantes de la Liga BBVA MX cuando se enfrente Pumas y América, un partido que podría marcar el rumbo que tomarán ambos equipos en el cierre del torneo.
Tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
- Cruz Azul - 26 puntos
- Toluca - 25 puntos
- Chivas - 24 puntos
- Pachuca - 21 puntos
- Pumas - 20 puntos
- Tigres - 17 puntos
- América - 17 puntos
- Atlas - 17 puntos
- Rayados - 14 puntos
- Tijuana - 12 puntos
- Puebla - 12 puntos
- Atlético de San Luis - 11 puntos
- Bravos de Juárez - 11 puntos
- Necaxa - 10 puntos
- León - 10 puntos
- Mazatlán - 10 puntos
- Querétaro -7 puntos
- Santos Laguna - 5 puntos
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