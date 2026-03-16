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¡Le pisa los talones al líder!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 11 de la Liga MX

Armando “La Hormiga” González delantero de Chivas firmó un doblete en la Jornada 11 de la Liga MX y ya está a solo dos goles del líder Joao Pedro.

Armando La Hormiga González anota ante Santos en la Jornada 11 de la Liga MX
Armando La Hormiga González anota ante Santos en la Jornada 11 de la Liga MX|Luis Fernando Toris/MEXSPORT

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

La Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó uno de los movimientos más interesantes en la pelea por el título de goleo. El italiano Joao Pedro del San Luis continúa como líder del torneo con 10 anotaciones, pero la ventaja que parecía cómoda hace algunas semanas ya no lo es tanto.

El gran protagonista del fin de semana fue Armando “La Hormiga” González. El delantero de Chivas marcó dos goles en la jornada y recortó la distancia con el líder, colocándose con 8 tantos en el campeonato.

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La carrera por el liderato goleador acaba de ponerse mucho más interesante.

Tabla de goleo tras la Jornada 11 de la Liga MX

PosJugadorClubGolesMinutosPromedioNacionalidad
1Joao Pedro GeraldinoAtlético de San Luis1099099.00Italiano
2Armando GonzálezGuadalajara869887.25Mexicano
3Joao Paulo DiasToluca6762127.00Portugués
4José ParadelaCruz Azul5807161.40Argentino
5Salomón RondónPachuca5803160.60Venezolano
6Olavio Vieira Dos Santos JuniorPumas5653130.60Brasileño
7Arturo GonzálezAtlas5752150.40Mexicano
8Kevin CastañedaTijuana5924184.80Mexicano
9Diber CambindoLeón5734146.80Colombiano
10Agustín PalavecinoCruz Azul4887221.75Argentino

La Jornada 11 aprieta la pelea por el título de goleo

El movimiento más importante del fin de semana fue el de Armando González. El delantero rojiblanco aprovechó la jornada para firmar un doblete que lo coloca como el principal perseguidor del líder del torneo.

Hasta hace poco, Joao Pedro parecía tener el camino despejado para dominar la tabla, pero ahora el delantero del Atlético de San Luis empieza a sentir la presión.

Además, la pelea por el podio sigue abierta. El portugués Paulinho, atacante de Toluca, se mantiene en la conversación con seis goles y todavía con muchas jornadas por delante para meterse de lleno en la lucha.

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Cruz Azul también aparece en la carrera

Dentro del grupo de perseguidores también aparece Cruz Azul.

El argentino José Paradela suma cinco goles en el campeonato y se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del equipo de Nicolás Larcamón en este torneo.

A su lado también aparece su compatriota Agustín Palavecino, quien ya acumula cuatro anotaciones y se mantiene dentro del top 10 del campeonato.

Con más de la mitad del torneo por disputarse, la pelea por el campeonato de goleo está lejos de definirse.

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