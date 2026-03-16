¡Le pisa los talones al líder!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 11 de la Liga MX
Armando “La Hormiga” González delantero de Chivas firmó un doblete en la Jornada 11 de la Liga MX y ya está a solo dos goles del líder Joao Pedro.
La Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó uno de los movimientos más interesantes en la pelea por el título de goleo. El italiano Joao Pedro del San Luis continúa como líder del torneo con 10 anotaciones, pero la ventaja que parecía cómoda hace algunas semanas ya no lo es tanto.
El gran protagonista del fin de semana fue Armando “La Hormiga” González. El delantero de Chivas marcó dos goles en la jornada y recortó la distancia con el líder, colocándose con 8 tantos en el campeonato.
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La carrera por el liderato goleador acaba de ponerse mucho más interesante.
Tabla de goleo tras la Jornada 11 de la Liga MX
|Pos
|Jugador
|Club
|Goles
|Minutos
|Promedio
|Nacionalidad
|1
|Joao Pedro Geraldino
|Atlético de San Luis
|10
|990
|99.00
|Italiano
|2
|Armando González
|Guadalajara
|8
|698
|87.25
|Mexicano
|3
|Joao Paulo Dias
|Toluca
|6
|762
|127.00
|Portugués
|4
|José Paradela
|Cruz Azul
|5
|807
|161.40
|Argentino
|5
|Salomón Rondón
|Pachuca
|5
|803
|160.60
|Venezolano
|6
|Olavio Vieira Dos Santos Junior
|Pumas
|5
|653
|130.60
|Brasileño
|7
|Arturo González
|Atlas
|5
|752
|150.40
|Mexicano
|8
|Kevin Castañeda
|Tijuana
|5
|924
|184.80
|Mexicano
|9
|Diber Cambindo
|León
|5
|734
|146.80
|Colombiano
|10
|Agustín Palavecino
|Cruz Azul
|4
|887
|221.75
|Argentino
La Jornada 11 aprieta la pelea por el título de goleo
El movimiento más importante del fin de semana fue el de Armando González. El delantero rojiblanco aprovechó la jornada para firmar un doblete que lo coloca como el principal perseguidor del líder del torneo.
Hasta hace poco, Joao Pedro parecía tener el camino despejado para dominar la tabla, pero ahora el delantero del Atlético de San Luis empieza a sentir la presión.
Además, la pelea por el podio sigue abierta. El portugués Paulinho, atacante de Toluca, se mantiene en la conversación con seis goles y todavía con muchas jornadas por delante para meterse de lleno en la lucha.
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Cruz Azul también aparece en la carrera
Dentro del grupo de perseguidores también aparece Cruz Azul.
El argentino José Paradela suma cinco goles en el campeonato y se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del equipo de Nicolás Larcamón en este torneo.
A su lado también aparece su compatriota Agustín Palavecino, quien ya acumula cuatro anotaciones y se mantiene dentro del top 10 del campeonato.
Con más de la mitad del torneo por disputarse, la pelea por el campeonato de goleo está lejos de definirse.