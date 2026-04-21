Bravas de Juárez vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil
Juárez y Chivas se enfrentan en este duelo pendiente de la Liga MX Femenil correspondiente a la Jornada 11. Sigue con nosotros el partido minuto a minuto con alineaciones, goles y jugadas
Las Bravas de Juárez se enfrentan a las Chivas este lunes 20 de abril en partido pendiente de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil a disputarse en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua en un duelo que podría meter a las fronterizas en la Liguilla, en caso de obtener los tres puntos.
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Horario y dónde ver el resultado minuto a minuto del Juárez vs Chivas Femenil
Bravas de Juárez y Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan este lunes 20 de abril en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez