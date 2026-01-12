Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 1 del Clausura 2026

Concluyó la primera jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y solo seis equipos lograron ganar sus compromisos inaugurales, siendo el Necaxa el que obtuvo el mejor margen tras su victoria por 3-1 sobre el Santos Laguna, por lo que toma la cima de la tabla.

Te puede interesar: ¿Solo quería mundial? El seleccionado MEXICANO que sueña con regresar a su país

RESUMEN: Mazatlán 1 - 2 Juárez | J1 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Así quedó la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 1

El torneo Clausura 2026 arrancará con jornada doble a media semana, por lo que Necaxa, Chivas, León, Juárez, Atlas, Tigres y Toluca tendrán la oportunidad de arrancar su camino en el campeonato mexicano con nueve puntos en menos de siete días para encaminarse con rumbo a la Liguilla.

Por su parte, Cruz Azul, Mazatlán, Rayados, Puebla, Atlético de San Luis, Santos Laguna y Pachuca buscarán enderezar el rumbo tras perder en la fecha inaugural.

En cuanto a Pumas, Querétaro, América y Tijuana arrancaron con empates que los deja a mitad de la tabla y buscarán seguir sumando unidades conforme continúe el Clausura 2026.

La actividad del torneo Clausura 2026 continuará este martes 13 de eneor con cuatro partidos de la Jornada 2, mientras que el miércoles se disputará el resto de compromisos.

Tabla general Clausura 2026

Necaxa - 3 puntos Chivas - 3 puntos Tigres - 3 puntos León - 3 puntos Juárez - 3 puntos Atlas - 3 puntos Toluca - 3 puntos Pumas - 1 punto Querétaro - 1 punto América - 1 punto Tijuana - 1 punto Cruz Azul - 0 puntos Atlético de San Luis - 0 puntos Mazatlán - 0 puntos Rayados - 0 puntos Puebla - 0 puntos Santos Laguna - 0 puntos Pachuca - 0 puntos

Te puede interesar: Es uno de los mejores pivotes de la Liga BBVA MX y su club ya fijó su precio: USD 3,5 millones

