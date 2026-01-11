Es uno de los mejores pivotes de la Liga BBVA MX y su club ya fijó su precio: USD 3,5 millones

El mercado de fichajes aún sigue abierto dentro del futbol mexicano y los clubes tendrán hasta el mes de febrero para realizar movimientos de entradas y de salidas . En este contexto, uno de los futbolistas más buscados dentro de la Liga BBVA MX es Denzell García, catalogado como uno de los mejores mediocampistas defensivos de la liga. Juárez FC, equipo dueño de su pase, está al tanto de la situación y tasó al futbolista en 3,5 millones de dólares.

Denzell García, una ganga para los clubes poderosos de la Liga BBVA MX

El pivote mexicano de 22 años ha tenido un gran Apertura 2025 con los Bravos de Juárez y parece haber comenzado el 2026 de la misma manera, pues anotó el gol de la victoria frente a Mazatlán en la Jornada 1 del Clausura 2026 . Desde hace varios meses, García ha estado en la órbita de distintos clubes de la Liga BBVA MX y, ante un precio asequible como lo son 3,5 millones de dólares, su salida del club fronterizo podría darse más temprano que tarde.

Denzell García tiene un precio de 3,5 millones de dólares|Crédito: @fcjuarezoficial / X

Los clubes que buscan el fichaje de Denzell García

Su distintivo desempeño ha llevado a que Denzell García sea pretendido por algunos de los equipos más poderosos de la Liga BBVA MX. Uno de los más recientes es Chivas, quienes podrían pujar por el joven mediocampista ante la salida de Erick Gutiérrez. Sin embargo, su llegada a Guadalajara está sujeta a las intenciones de Gabriel Milito, quien aseguró en conferencia de prensa estar conforme con el equipo construido hasta la fecha.

🚨 Juárez pide 3.5 millones de dólares por Denzell García.



-[@rodrigocamacho_] pic.twitter.com/AbVeQ0VVQ8 — Archivismo (@Archivismo) January 11, 2026

El América era otro de los clubes interesados en fichar a García, pero hoy se encuentran lejos de la pelea. Resulta que la directiva de las Águilas concretaron el fichaje de Rodrigo Dourado, brasileño procedente de Atlético San Luis, por lo que ya tienen cubierta la posición. Difícilmente pujen por Denzell, ya que no es un jugador que ahora mismo necesiten en la plantilla.

Por último, reportes indican que Toluca, el bicampeón del futbol mexicano, se habría fijado en la posibilidad de fichar al canterano de Juárez. Desde el cuadro escarlata llama mucho la atención de que García puede jugar como lateral derecho, siendo una opción polivalente en la defensa del equipo de Antonio Mohamed. No obstante, no ha habido ningún tipo de oferta formal hasta la fecha y solo se tratan de simples rumores.

Denzell García, un juvenil adaptado a la competencia de la Liga BBVA MX

Con apenas 22 años, García ha sabido hacerse un nombre dentro de la Liga BBVA MX. El mediocampista está a solo 4 partidos oficiales de alcanzar la cifra de 100 encuentros disputados como profesional, cifra que refleja su madurez dentro de la Primera División. Actualmente, es uno de los jóvenes referentes de los Bravos dentro del vestidor, algo poco común para su edad.