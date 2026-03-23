Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 12 del Clausura 2026
Concluyó una nueva jornada de la Liga BBVA MX y las Chivas se mantienen en la cima
Concluyó la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y las Chivas se mantienen en la cima tras la victoria a media semana por goleada sobre León y su triunfo 'in extremis' de este fin de semana ante Rayados, gracias a la intervención de Tala Rangel en un penal de último minuto.
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Mazatlán vs Cruz Azul | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES Jornada 12 Clausura 2026 Liga MX
Así va la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 12
El Rebaño Sagrado llegó a 30 puntos tras superar al Rayados, pero le sigue muy de cerca el Cruz Azul que este fin de semana no le pudo ganar a Mazatlán, por lo que se quedó con 27 puntos en el segundo lugar de la clasificación.
Un poco más abajo se encuentra el Toluca, que también desaprovechó la oportunidad de escalar posiciones tras igualar con Pachuca este domingo, mientras que los Pumas subieron al cuarto lugar gracias a su victoria en el último minuto sobre el América.
Las Águilas, por su parte, se encuentran en la octava posición con 17 unidades, igualados con Tigres, pero con peor diferencia de goles.
Pachuca y Atlas son los otros dos equipos que completan la zona de Liguilla, pero necesitan mantener el paso para evitar que puedan ser relegados en la recta final del campeonato que le quedan solo cinco jornadas por jugar.
Tabla del Clausura 2026
- Chivas - 30 puntos
- Cruz Azul - 27 puntos
- Toluca - 26 puntos
- Pumas - 23 puntos
- Pachuca - 22 puntos
- Atlas - 18 puntos
- Tigres - 17 puntos
- América - 17 puntos
- Rayados - 14 puntos
- Juárez - 14 puntos
- Necaxa - 13 puntos
- León - 13 puntos
- Tijuana - 12 puntos
- Puebla - 12 puntos
- Atlético de San Luis - 11 puntos
- Mazatlán - 11 puntos
- Querétaro - 8 puntos
- Santos Laguna - 8 puntos
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