Mientras André Jardine gana 32 millones, este es el salario actualizado de Efraín Juárez en Pumas

Efraín Juárez ha conseguido mejorar el juego de Pumas en este Clausura 2026. De haber sido eliminado del Play-In en el torneo pasado, el entrenador mexicano ubicó a su equipo en el Top 4 de la tabla general de la Liga BBVA MX luego de haber derrotado por la mínima al América de André Jardine. Sin embargo, estos resultados no le alcanzan para superar el salario del técnico brasileño.

Diversos reportes indican que Jardine tendría un salario de 1,7 millones de dólares por temporada con las Águilas, lo que equivale a 32 millones de pesos aproximadamente. Cabe destacar que el brasileño obtuvo el tricampeonato de la Liga BBVA MX, por lo que recibe uno de los sueldos más elevados del futbol mexicano. No obstante, Efraín Juárez no tiene nada que envidiarle al entrenador del América.

Efraín Juárez y André Jardine no se sacan diferencias

De acuerdo a la información que comparte el medio colombiano Antena 2 y respaldado por el diario Marca, el director técnico mexicano estaría ganando unos 142 mil dólares mensuales, es decir, 1,7 millones de dólares al año aproximadamente. Esto quiere decir que tanto Juárez como Jardine comparten el mismo salario en sus respectivos equipos: unos 32 millones de pesos por temporada.

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Hay que resaltar que estas cifras económicas no han sido reveladas oficialmente por la liga o por los clubes, ya que se trata de una información que no suele ser transparente en la Liga BBVA MX. De todos modos, el futbol mexicano suele ser uno de los torneos que mejor paga a sus entrenadores, por lo que los números compartidos podrían estar muy cerca de la realidad.

La igualdad de salarios entre ambos técnicos ha generado cierto debate entre los aficionados, ya que Jardine es una figura consagrada en la Liga BBVA MX habiendo conseguido múltiples títulos. Mientras que Juárez está atravesando su segunda temporada en México tras su llegada a Pumas en marzo de 2025.

Las estadísticas de Efraín Juárez comparadas con André Jardine en 2026

De acuerdo a la plataforma Transfermarkt, este ha sido el rendimiento de Juárez y Jardine a lo largo de 2026 entre todas las competiciones:

Efraín Juárez

Partidos dirigidos: 14.

Triunfos: 7.

Empates: 5.

Derrotas: 2.

Goles a favor: 23.

Goles en contra: 16.

André Jardine