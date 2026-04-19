Llegó a la Liga BBVA MX como un completo desconocido y ahora hace soñar a su equipo con la Liguilla

La Liga BBVA MX cuenta con estrellas de talla mundial que han roto todas las expectativas con su llegada a México. Sin embargo, otros futbolistas llegan sin mucho cartel y luego se convierten en verdaderas estrellas de sus clubes. Ese es el caso de Ismael Díaz, delantero panameño que fichó por el Club León a mediados de 2025 y que está afrontando su primera temporada dentro del futbol mexicano.

El extremo de 28 años llegó como un completo desconocido al futbol mexicano. La Fiera pagó alrededor de 500 mil dólares por su ficha procedente de Universidad Católica de Ecuador. Su currículum no es para nada llamativo, ya que pasó por clubes como Tauro FC de su país natal, Tanque Sisley de Uruguay, Académico Viseu de Portugal, entre otros. Sin embargo, Díaz explotó en la Liga BBVA MX vistiendo la camiseta de León.

Ismael Díaz, jugador de León|Crédito: Liga BBVA MX

El gran Clausura 2026 de Ismael Díaz

El atacante panameño está firmando un gran torneo dentro de la Liga BBVA MX. Jugó un total de 13 partidos con la camiseta del cuadro esmeralda y lleva 5 goles anotados y 4 asistencias repartidas hacia sus compañeros. Estos números lo posicionan como uno de los delanteros más influyentes del Clausura 2026 y sin ser referencia de área, ya que suele desempeñarse por la banda.

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Según la plataforma de datos SofaScore, Ismael Díaz se posiciona como el tercer mejor jugador de León en el presente Clausura 2026 con una calificación promedio de 6.96 sobre 10. De esta manera, la directiva del conjunto de Guanajuato dio en la tecla con su fichaje, quien está siendo muy importante para el resurgir de León en la Liga BBVA MX.

¡El protagonista de la noche! 🦁⭐



Con un doblete espectacular, Ismael Díaz decLeón se convierte en el #TecateJugadordelPartido. Su contundencia fue la llave para que el @clubleonfc se quedara con los tres puntos. 🔥@CervezaTecate | #TecatePorTi | #LEOJUA pic.twitter.com/JLTM527lqh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 19, 2026

León sueña con la Liguilla de la mano de Díaz

El equipo de Javier Gandolfi viene de derrotar a Juárez por 3-1 en la Jornada 15 del Clausura 2026. Cabe destacar que Ismael Díaz anotó un doblete para ayudar a conseguir el triunfo para su equipo. Con este resultado, la Fiera se metió dentro del Top 8 de la tabla general, ubicado en la séptima posición con 22 unidades y sueña con participar de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

León arrastra cuatro victorias consecutivas, todas desde la llegada del entrenador Gandolfi. De esta manera, se colocan como uno de los equipos más en forma de cara a la Liguilla. De todos modos, los esmeraldas aún no aseguraron su participación en la Fase Final a falta de dos jornadas para que la primera fase del torneo llegue a su fin.

