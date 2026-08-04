OFICIAL: Así va la tabla general de la Liga Femenil BBVA MX, tras la Jornada 1 del Apertura 2026

Concluyó la primera jornada de la Liga Femenil BBVA MX del torneo Apertura 2026 con goleadas y sorpresas que comienzan a darle rumbo al campeonato femenino que a partir de este semestre tendrá un nuevo formato y menos partidos para la fase de Liguilla.

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Así quedó la Liga Femenil BBVA MX tras la Jornada 1

Los Tigres toman la punta del Grupo A luego de la Jornada 1 del Apertura 2026 gracias a su goleada de 8-0 ante Puebla que desde este momento pone a las Amazonas como favoritas para levantar el título de una liga que han dominado desde su creación.

El América no se queda atrás y goleó en su presentación 3-0 a Santos Laguna, lo que le permite posicionarse como líderes del Grupo B, por encima de las Chivas en un sector en donde solo estos dos equipos pudieron salir airosos de sus respectivos encuentros.

Por su parte, el Atlante ganó por la mínima en su presentación en la Liga Femenil al derrotar al Necaxa y sumar sus primeros tres puntos en este circuito.

Cabe señalar que a partir de este semestre la Liga Femenil tendrá importantes cambios como la reducción de partidos y la división del campeonato en dos grupos.

Los equipos disputarán solo 14 encuentros, a diferencia de los 17 que jugaban anteriormente, y avanzarán los cuatro primeros de cada grupo a la instancia de Liguilla en donde comenzarán desde los Cuartos de Final

Tabla general de la Liga Femenil MX

Grupo A



Tigres - 3 puntos León - 3 puntos Toluca - 3 puntos Cruz Azul - 3 puntos Rayadas - 3 puntos Juárez - 3 puntos Atlante - 3 puntos Querétaro - 0 puntos Santos Laguna - 0 puntos

Grupo B



América - 3 puntos Chivas - 3 puntos Tijuana - 0 puntos Pachuca - 0 puntos Necaxa - 0 puntos Atlas - 0 puntos Pumas - 0 puntos Atlético de San Luis - 0 puntos

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