Jugaron el Mundial 2026 con México, pero ahora fueron borrados de sus clubes en Europa

Luego de la participación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los jugadores regresaron a sus respectivos equipos para afrontar una nueva temporada en Europa. Ciertos elementos como Obed Vargas ya sumaron minutos durante la pretemporada, pero otros viven un presente completamente diferente: fueron borrados por sus entrenadores.

Ese es el caso de César Montes y Luis Chávez, quienes no fueron convocados por sus respectivos equipos para la segunda jornada de la Premier League de Rusia. Ambos se reportaron hace unos días y han estado entrenando a la par del grupo, pero aún así no fueron tenidos en cuenta para disputar sus primeros minutos en la temporada.

El caso de César Montes es el que más preocupa

El defensor central es titular indiscutido en el Lokomotiv de Moscú, además de haber disputado la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como titular. Sin embargo, Montes ni siquiera fue enviado a la banca para enfrentar al Dynamo Majachkalá por la Jornada 2.

A pesar de la incertidumbre, todo parece indicar que el cuerpo técnico del combinado ruso decidió resguardar al zaguero mexicano debido a la alta cantidad de minutos que disputó a lo largo de la temporada. Es posible que Montes regrese a la convocatoria para la Copa de Rusia, cuando el Lokomotiv se enfrente a CSKA de Moscú este próximo martes 4 de agosto.

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Luis Chávez sigue sin ser una opción prioritaria en Rusia

A diferencia de su compatriota, Chávez no es considerado titular ni en su club ni en la Selección Mexicana. Apenas disputó 24 minutos en el juego contra Sudáfrica durante el debut mundialista, además de haber jugado solo cuatro partidos durante la temporada anterior en la Premier League de Rusia jugando para Dinamo de Moscú.

Cabe recordar que el mediocampista viene de recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados, lesión que lo dejó fuera de las canchas desde el mes de octubre de 2025 hasta los últimos días de marzo de este mismo año. Se espera que Chávez vuelva a ser considerado como titular en la temporada 2026-27, aunque todo dependerá de su rendimiento en el terreno de juego.