FMF revela los históricos resultados de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó su balance de resultados en cuanto asistencia, audiencia, datos digitales, conexión con la afición y resultados deportivos correspondientes a la participación de la Selección Mexicana en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en donde registró números históricos en todos los rubros.

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FMF presenta balance de resultados de la Copa Mundial de la FIFA

A través de un comunicado de prensa publicado este lunes 3 de agosto, la FMF destacó la asistencia del 100% que tuvieron los tres estadios sedes de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 (CDMX, Guadalajara y Monterrey), así como un registró de 6.7 millones de asistentes en los FIFA Fan Festival que representaron el 75.3% de espectadores que acudieron a estos eventos en las 13 sedes oficiales.

Asistencia total de estadios por sede en México del Mundial 2026

Ciudad de México: 404,120 Monterrey: 204,716 Guadalajara: 180,930

Los partidos de la Selección Mexicana registraron una audiencia récord con incrementos del 227% respecto a la edición de Qatar 2022, siendo el encuentro ante Inglaterra el más visto en la historia con un alcance de 99.55 millones de espectadores entre México, Estados Unidos y Canadá.

Además, el México vs Inglaterra se convirtió en la segunda transmisión en español más vista en la Unión Americana con un alcance de 23.2 millones de espectadores, solo detrás de la Final entre España y Argentina (23.9 millones).

En cuanto a los datos digitales, la Selección Mexicana fue la que registró mayor número de interacciones en todo el torneo con 186.7 millones, superando a potencias futbolísticas como Argentina, Francia e Inglaterra, y en dos meses se sumaron 10 millones de seguidores a las plataformas del combinado azteca.

|X: Selección Mexicana

La perspectiva de la afición sobre la Selección Mexicana cambió radicalmente durante el torneo pasando de un 25.8% de satisfacción a un 84.1 % al final del torneo, de acuerdo con consulta Mitofsky.

La camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 se convirtió en la más vendida en la historia para la marca que viste al equipo.

En la cancha los resultados también fueron evidentes ya que por primera vez en 40 años la Selección Mexicana ganó un juego de eliminación directa al derrotar a Ecuador en los Dieciseisavos de Final como no ocurría desde México 86.

El conjunto Azteca terminó noveno de la clasificación general y fue la mejor selección de Concacaf y el mejor rankeado de los tres anfitriones.

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