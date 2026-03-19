Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras el partido pendiente de Chivas en el Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tiene nuevo líder. Luego de la victoria de Chivas sobre León, en el partido pendiente de la Jornada 9, el Club Deportivo Guadalajara ha recuperado la cima de la competencia.

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Dirigidos por Gabriel Milito, el 'Rebaño Sagrado' tiene una marca de 27 puntos y ha superado a Cruz Azul y Toluca, equipos que se ubicaban por arriba del cuadro rojiblanco y que ahora se encuentran en segundo y tercer lugar respectivamente.

Tras vencer a León en el Estadio Akron, el conjunto de Guadalajara registra paso perfecto en casa, teniendo cinco victorias acumulando ocho triunfos en la presente campaña y dos derrotas.



Chivas - 27 pts. Cruz Azul - 25 pts. Toluca - 24 pts. Pachuca - 21 pts. Pumas - 20 pts. Tigres - 17 pts. América 17 pts. Atlas - 17 pts. Monterrey - 14 pts. Tijuana - 12 pts. Puebla - 12 pts. Atlético de San Luis - 11 pts. FC Juárez - 11 pts. Necaxa - 10 pts. León - 10 pts. Mazatlán - 10 pts. Querétaro - 7 pts. Santos Laguna - 5 pts.

Cabe recordar, que Querétaro y Juárez aún tienen un juego pendiente correspondiente a la Jornada 7 de la presente campaña, pues el encuentro se tuvo que suspender por motivos de seguridad en el país el pasado mes de febrero.

Con el liderato de nueva cuenta, Chivas va a visitar a Rayados en la Jornada 12, compromiso a disputarse el 21 de marzo a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

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