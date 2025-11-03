¡ELIMINADOS! Los equipos que están fuera de liguilla del Torneo Apertura 2025

La penúltima jornada del Torneo Apertura 2025 dejó a tres clubes eliminados de toda posibilidad de estar en la fase final del futbol mexicano. La Franja del Puebla, Club León y los Cañoneros de Mazatlán no podrán pelear por el título de este certamen a pesar de lo que hagan en la última fecha.

Te puede interesar: ¡IMPARABLES!: Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 16 de la Liga MX

En el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul venció al Puebla y sentenció el camino de los dirigidos por Hernán Cristante. Por otro lado, las Águilas del América derrotaron a los pupilos de Nacho Ambriz en el Ciudad de los Deportes y los eliminaron del sueño del play-in y finalmente, los Cañoneros no pudieron en la Corregidora y fueron vencidos por los Gallos Blancos de Querétaro con un solitario gol de Alí Ávila.

Un boleto para seis equipos

Los Pumas de la UNAM están en la décima posición con 18 unidades y dependen de sí mismos para asegurar el último boleto al play-in del Apertura 2025. La tarea no será nada sencilla, los del Pedregal se verán las caras con la Máquina Celeste de la Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc y justamente, los dirigidos por Nicolás Larcamón querrán asegurar el liderato.

10. Pumas - 18 puntos

11. Santos Laguna - 17 puntos

12. Atlas - 17 puntos

13. Quéretaro - 17 puntos

14. Atlético San Luis - 16 puntos

15. Necaxa -16 puntos

Los partidos de los implicados

Cruz Azul vs Pumas

Bravos de Juárez vs Quéretaro

Xolos de Tijuana vs Atlas

Mazatlán vs Necaxa

Tigres vs Atlético San Luis

Santos Laguna vs Pachuca

Cabe destacar que, el único club que está implicado en la lucha por el play-in que jugará en casa serán los Guerreros de Santos Laguna al recibir a los Tuzos del Pachuca. Los otros cinco equipos tendrán que ir a patio ajeno a buscarse la vida y asegurar el boleto a la fase final del presente certamen.