¡ELIMINADOS! Los equipos que están fuera de liguilla del Torneo Apertura 2025
Mazatlán, León y Puebla tendrán que pensar en el próximo semestre tras los resultados de la penúltima fecha del actual Torneo Apertura 2025.
La penúltima jornada del Torneo Apertura 2025 dejó a tres clubes eliminados de toda posibilidad de estar en la fase final del futbol mexicano. La Franja del Puebla, Club León y los Cañoneros de Mazatlán no podrán pelear por el título de este certamen a pesar de lo que hagan en la última fecha.
En el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul venció al Puebla y sentenció el camino de los dirigidos por Hernán Cristante. Por otro lado, las Águilas del América derrotaron a los pupilos de Nacho Ambriz en el Ciudad de los Deportes y los eliminaron del sueño del play-in y finalmente, los Cañoneros no pudieron en la Corregidora y fueron vencidos por los Gallos Blancos de Querétaro con un solitario gol de Alí Ávila.
Un boleto para seis equipos
Los Pumas de la UNAM están en la décima posición con 18 unidades y dependen de sí mismos para asegurar el último boleto al play-in del Apertura 2025. La tarea no será nada sencilla, los del Pedregal se verán las caras con la Máquina Celeste de la Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc y justamente, los dirigidos por Nicolás Larcamón querrán asegurar el liderato.
10. Pumas - 18 puntos
11. Santos Laguna - 17 puntos
12. Atlas - 17 puntos
13. Quéretaro - 17 puntos
14. Atlético San Luis - 16 puntos
15. Necaxa -16 puntos
Los partidos de los implicados
- Cruz Azul vs Pumas
- Bravos de Juárez vs Quéretaro
- Xolos de Tijuana vs Atlas
- Mazatlán vs Necaxa
- Tigres vs Atlético San Luis
- Santos Laguna vs Pachuca
Cabe destacar que, el único club que está implicado en la lucha por el play-in que jugará en casa serán los Guerreros de Santos Laguna al recibir a los Tuzos del Pachuca. Los otros cinco equipos tendrán que ir a patio ajeno a buscarse la vida y asegurar el boleto a la fase final del presente certamen.