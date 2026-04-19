La INESPERADA razón por la que Toluca perdió ante América, según Antonio Mohamed

Toluca no pudo superar al Club América, equipo que acumulaba siete partidos consecutivos sin conocer la victoria. Los Diablos Rojos cayeron por 2-1 ante las Águilas, encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026. Sorpresivamente, el equipo de André Jardine tomó la iniciativa y fue superior en varios tramos del partido, sin embargo, Antonio Mohamed explicó por qué su equipo salió derrotado del Estadio Banorte.

Una vez finalizado el partido, el cual también estuvo envuelto en polémica, el entrenador del cuadro escarlata pasó por conferencia de prensa. Allí, el ‘Turco’ Mohamed expresó que la Concacaf Champions Cup es la prioridad máxima del Toluca por encima de la Liga BBVA MX. Además, dejó entrever que el equipo juega más relajado por ya estar clasificado a la Liguilla.

Alejandro Zendejas (L) of America fights for the ball with Marcel Ruiz (R) of Toluca during the 15th round match between America and Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 18, 2026 in Mexico City, Mexico.|---MexSport Agency---/---MexSport Agency---

“Nuestra prioridad es Concachampions. Pero en la Liguilla también intentaremos ganar los partidos. Son también de ida y vuelta. Trataremos de jugar como siempre, pero al saber que estamos clasificados bajamos un poquito la guardia”, fue lo que expresó el ‘Turco’ Mohamed ante la prensa generando sorpresa en los presentes. De todos modos, el técnico buscará pelear ambos campeonatos hasta el final.

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Toluca tiene la mira puesta en la Concachampions

A pesar de haber dominado el futbol local, Toluca aún sigue en deuda en el plano internacional. La última vez que lograron obtener el título de la Concacaf fue en 2003 cuando derrotaron al Monarcas Morelia en la final. Ahora mismo, los Diablos Rojos se encuentran en Semifinales tras haber destrozado a LA Galaxy con un global de 7-2 en la ronda anterior.

En este contexto, todas las energías están puestas en la Concachampions, torneo que ha sido esquivo para el cuadro escarlata en los últimos años. El primer partido de semifinales lo jugarán el miércoles 29 de abril en Estados Unidos, siendo LAFC el rival a vencer. Mientras que todo se definirá el 6 de mayo en el estadio Nemesio Díez. Del otro lado de la llave se encuentran Tigres y Nashville.

Los partidos que le quedan a Toluca en la Liga BBVA MX

El equipo del ‘Turco’ Mohamed cerrará la Fase Regular del Clausura 2026 la siguiente semana con la próxima doble jornada que se presenta. El miércoles 22 de abril visitarán a Mazatlán por la Jornada 16 y en la última fecha del torneo recibirán al Club León, partido que está programado para llevarse a cabo el sábado 25 de abril en el Nemesio Díez. Actualmente, se ubican quintos en la tabla general con 27 unidades.

