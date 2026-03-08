Gabriel Milito quería que sea el sucesor de Chicharito Hernández, pero hoy fue borrado hasta del Tapatío

Históricamente, Chivas ha apostado fuerte por sus fuerzas básicas. Así fue como encontró a Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero que se convertiría en una leyenda de la Selección Mexicana en el futuro. Si bien es cierto que Gabriel Milito cuenta con Armando González como delantero estrella en la actualidad, buscó que el juvenil Sergio Aguayo sea el próximo sucesor del ex-Real Madrid y Manchester United.

El joven atacante de 23 años había sido promovido al primer equipo tras la salida de múltiples delanteros en este mercado invernal como Teun Wilke y el propio Chicharito. El ex-delantero de Pachuca había llamado la atención rápidamente y surgía como una de las posibles opciones para ocupar el puesto de centroatacante en Chivas. Sin embargo, en la actualidad, su rastro se ha perdido incluso en el Tapatío.

Aguayo fue borrado del Tapatío|Crédito: Sergio Aguayo / IG

¿Qué pasó con Sergio Aguayo?

A pesar de haber realizado la pretemporada con el primer equipo de Chivas, Aguayo finalmente no fue contemplado por el entrenador Milito y regresó a las fuerzas básicas del conjunto rojiblanco. Sin embargo, el delantero ha desaparecido de las convocatorias de Pepe Meléndez con el Tapatío desde hace algunas semanas, ya que no estuvo disponible para los juegos ante Correcaminos y Cancún.

La última vez que Aguayo pisó un terreno de juego de forma oficial fue en el duelo de la Jornada 5 de la Liga Expansión MX cuando el Tapatío se enfrentó a Jaiba Brava. En aquel encuentro, del juvenil inició como titular y también consiguió marcar un gol. En el minuto 67 salió de la cancha siendo figura al ser reemplazado, cotejo que data del 13 de febrero de 2026.

Chivas se mantiene en silencio

A pesar de ser uno de los delanteros más letales que tiene la filial del Guadalajara, la institución no ha informado de forma oficial la razón por la que Aguayo dejó de ser tenido en cuenta por el entrenador Meléndez. Se rumorea sobre una posible lesión o sanción disciplinaria, pero en estos momentos solo existen meras especulaciones. ¿Podrá Aguayo regresar al primer equipo y ganarse la confianza de Milito?

