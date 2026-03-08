Mientras en América ganaba 6 millones, este es el salario ACTUALIZADO de Julián Quiñones en Arabia Saudita

Julián Quiñones es el delantero mexicano del momento. Suma 24 anotaciones en 22 partidos jugados con el Al-Qadisiya en esta temporada de la Saudi Pro League y sueña con tener un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La afición del Club América desea su regreso, pero lo cierto es que su salario es extremadamente alto y difícil de igualar.

Diversos reportes aseguran que Quiñones cobraba 6 millones de pesos mensuales mientras era futbolista de las Águilas. Esto equivale a 68,4 millones de pesos por año, es decir, 3,8 millones de dólares. El delantero naturalizado mexicano tenía uno de los sueldos más elevados de la Liga BBVA MX, pero aún así, en Arabia Saudita recibió una oferta irresistible.

Y es que en la actualidad, la información indica que Quiñones goza de un sueldo anual de más de 80 millones de pesos, equivalente a 4,5 millones de dólares. Si bien es cierto que el ex-Tigres no es uno de los jugadores con mayor salario en Arabia Saudita, dichos números significan un enorme esfuerzo económico para cualquier equipo de la Liga BBVA MX.

Solamente los jugadores más destacados del futbol mexicano cuentan con salarios similares, como es el caso de Sergio Canales y Anthony Martial en Rayados de Monterrey o Ángel Correa en Tigres, por ejemplo. Cabe recordar que Quiñones se unió al futbol árabe a mediados de 2024, por lo que su economía ha crecido considerablemente desde entonces.

El contrato de Julián Quiñones en Al-Qadisiya

Quiñones es uno de los futbolistas mexicanos más valorados a nivel mundial. Aún cuenta con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2028 y, según la plataforma especializada en transferencias, Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 12 millones de euros, monto que cualquier equipo debería tomar como referencia para intentar ficharle.

Quiñones supera a Cristiano Ronaldo

El goleador mexicano brilló en el duelo entre Al-Qadisiya y Al-Kholood anotando un doblete y consiguiendo la victoria por 4-1 para su equipo. Con estos goles, alcanzó la cifra de 24 anotaciones en la temporada, compartiendo el liderato de goleo con el inglés Ivan Toney y superando a la figura mundial Cristiano Ronaldo, quien se ubica tercero en la tabla con 21 conquistas.

