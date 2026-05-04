Tabla de goleo de la Liguilla del Clausura 2026 al momento: así van los goleadores de la fase final de la Liga BBVA MX
Arrancó la Liguilla de la Liga BBVA MX y ya hay nombres que comienzan a marcar diferencia en la tabla de goleo tras los partidos de ida de cuartos de final.
La Liguilla de la Liga BBVA MX empezó como suele empezar: con caos, goles inesperados, y nombres que no estaban en la conversación hace una semana.
Más allá de lo que cada jugador haya hecho en 17 jornadas. Aquí, el que aparece en el momento justo, se queda con la foto. Y tras los partidos de ida de los cuartos de final, ya hay un primer líder de goleo individual.
Te puede interesar: ¡América sería ELIMINADO! Esto dice el REGLAMENTO sobre la alineación indebida
Toluca vs Pachuca: resumen y gol del triunfo hidalguense en Cuartos de Ida
Christian Ebere pega primero y se pone arriba
Christian Ebere, delantero de Cruz Azul, necesitó un solo partido para meterse en la conversación y liderarla.
El delantero de la La Máquina firmó un doblete en el Jalisco ante el Atlas y, con eso, se coloca en la cima de la tabla de goleo de la Liguilla. Dos goles, una serie encaminada y el mensaje de que está listo para que le den más minutos como titular.
Y es que no es poca cosa. En fase final, marcar dos veces en 90 minutos te pone medio paso adelante del resto.
Te puede interesar: Joel Huiqui toma primera gran decisión acertada en Cruz Azul; así le agradecieron los jugadores
Así va la tabla de goleo de la Liguilla (cuartos de final - ida)
|Pos
|Jugador
|Club
|Goles
|Minutos
|Anota cada
|1°
|Ossianichi Christian Ebere
|Cruz Azul
|2
|87
|43.50 min
|2°
|Olavio Vieira Dos Santos Junior
|Pumas
|1
|55
|55.00 min
|3°
|Carlos Uriel Antuna
|Pumas
|1
|89
|89.00 min
|4°
|Jordán Carrillo
|Pumas
|1
|89
|89.00 min
|5°
|Ricardo Marín
|Guadalajara
|1
|80
|80.00 min
|6°
|Carlos Rodolfo Rotondi
|Cruz Azul
|1
|90
|90.00 min
|7°
|Enner Valencia
|Pachuca
|1
|90
|90.00 min
|8°
|Arturo González
|Atlas
|1
|28
|28.00 min
|9°
|Aldo Rocha
|Atlas
|1
|90
|90.00 min
|10°
|Diego Alexander Sánchez
|Tigres
|1
|45
|45.00 min
|11°
|Jesús Alberto Angulo
|Tigres
|1
|79
|79.00 min
|12°
|Juan Francisco Brunetta
|Tigres
|1
|85
|85.00 min
|13°
|Henry Martín
|América
|1
|28
|28.00 min
|14°
|Alejandro Zendejas
|América
|1
|90
|90.00 min
|15°
|Isaías Violante
|América
|1
|90
|90.00 min
El América vs Pumas… el partido que movió todo
Si alguien quiere encontrar de dónde salió la mayoría de nombres en esta tabla, la respuesta está en un solo partido.
El 3-3 entre América y Pumas no solo dejó una eliminatoria abierta, también llenó la tabla de goleadores. Juninho, Antuna y Carrillo marcaron para los universitarios. Del otro lado, Violante, Henry Martín y Zendejas respondieron, estos dos últimos desde el punto penal.
Después de Ebere, todos están a un gol. Rotondi, Enner Valencia, Ricardo Marín… la lista es larga, pero la realidad es simple: si no repiten en la vuelta, desaparecen de la pelea.