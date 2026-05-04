Tabla de goleo de la Liguilla del Clausura 2026 al momento: así van los goleadores de la fase final de la Liga BBVA MX

La Liguilla de la Liga BBVA MX empezó como suele empezar: con caos, goles inesperados, y nombres que no estaban en la conversación hace una semana.

Más allá de lo que cada jugador haya hecho en 17 jornadas. Aquí, el que aparece en el momento justo, se queda con la foto. Y tras los partidos de ida de los cuartos de final, ya hay un primer líder de goleo individual.

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Christian Ebere pega primero y se pone arriba

Christian Ebere, delantero de Cruz Azul, necesitó un solo partido para meterse en la conversación y liderarla.

El delantero de la La Máquina firmó un doblete en el Jalisco ante el Atlas y, con eso, se coloca en la cima de la tabla de goleo de la Liguilla. Dos goles, una serie encaminada y el mensaje de que está listo para que le den más minutos como titular.

Y es que no es poca cosa. En fase final, marcar dos veces en 90 minutos te pone medio paso adelante del resto.

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Así va la tabla de goleo de la Liguilla (cuartos de final - ida)

Pos Jugador Club Goles Minutos Anota cada 1° Ossianichi Christian Ebere Cruz Azul 2 87 43.50 min 2° Olavio Vieira Dos Santos Junior Pumas 1 55 55.00 min 3° Carlos Uriel Antuna Pumas 1 89 89.00 min 4° Jordán Carrillo Pumas 1 89 89.00 min 5° Ricardo Marín Guadalajara 1 80 80.00 min 6° Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul 1 90 90.00 min 7° Enner Valencia Pachuca 1 90 90.00 min 8° Arturo González Atlas 1 28 28.00 min 9° Aldo Rocha Atlas 1 90 90.00 min 10° Diego Alexander Sánchez Tigres 1 45 45.00 min 11° Jesús Alberto Angulo Tigres 1 79 79.00 min 12° Juan Francisco Brunetta Tigres 1 85 85.00 min 13° Henry Martín América 1 28 28.00 min 14° Alejandro Zendejas América 1 90 90.00 min 15° Isaías Violante América 1 90 90.00 min

El América vs Pumas… el partido que movió todo

Si alguien quiere encontrar de dónde salió la mayoría de nombres en esta tabla, la respuesta está en un solo partido.

El 3-3 entre América y Pumas no solo dejó una eliminatoria abierta, también llenó la tabla de goleadores. Juninho, Antuna y Carrillo marcaron para los universitarios. Del otro lado, Violante, Henry Martín y Zendejas respondieron, estos dos últimos desde el punto penal.

Después de Ebere, todos están a un gol. Rotondi, Enner Valencia, Ricardo Marín… la lista es larga, pero la realidad es simple: si no repiten en la vuelta, desaparecen de la pelea.