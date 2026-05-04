Los fanáticos de Cruz Azul ya elogian a Huiqui más que a Larcamón porque hizo brillar a este crack

Nicolás Larcamón fue despedido de su cargo como entrenador de Cruz Azul y el equipo volvió a ganar de la mano del técnico interino, Joel Huiqui. El cuadro cementero arrastraba nueve juegos sin conocer la victoria y, tras el cambio realizado en los banquillos, La Máquina suma dos triunfos consecutivos. Sin embargo, la afición celeste llena de elogios a su nuevo DT porque supo exprimir todo el jugo de uno de sus jugadores más brillantes.

Ciertos aficionados de Cruz Azul han destacado la labor de Huiqui respecto al rol que ha comenzado a tener Christian Ebere en el equipo. El delantero nigeriano apenas sumaba minutos con Larcamón como entrenador, pero tras su salida de La Noria, su presente cambió totalmente. Sumó minutos en la Jornada 17 contra Necaxa y fue titular en la victoria del equipo contra Atlas por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

|Instagram: Joel Huiqui

La afición del combinado cementero destaca la potencia física de Ebere, quien además de tener un físico imponente, cuenta con una velocidad punta que sería difícil de igualar para cualquier otro jugador de la Liga BBVA MX. Los fanáticos mencionan que Huiqui ha sabido aprovechar las fortalezas del futbolista de 28 años, mientras que Larcamón nunca pudo descifrarlo dejándolo en el banquillo en la mayoría de los partidos.

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Joel Huiqui dio en el blanco alineando a Ebere como titular en el primer juego contra los Zorros, ya que se despachó con un doblete que sirvió para que Cruz Azul se lleve la victoria por 3-2 en Guadalajara. “Huiqui le ha sacado más provecho en dos juegos que Larcamón todo el torneo”, aseguran los aficionados de La Máquina. Sin dudas, el futbolista africano será un elemento de gran importancia para el equipo en los próximos partidos.

La capacidad física de Ebere no es solo un lugar común por ser africano. El tipo es en verdad un portento.



Huiqui le ha sacado más provecho en 2 juegos que Larcamón todo el torneo. pic.twitter.com/znbaz2xSSr — Miguel Angel Briseño (@MiguelAngelBris) May 3, 2026

Ebere consigue una marca histórica para la Liga BBVA MX

El nigeriano consiguió una marca que nunca se logró en 56 años desde que existe la Liguilla dentro del futbol mexicano. Con su doblete frente a Atlas, Ebere se convirtió en el primer jugador africano en anotar dos goles en la historia de las fases finales en la Liga BBVA MX.

Incluso la propia liga destacó la actuación del jugador de Cruz Azul: “Para el primer africano que marca un doblete en la Fase Final de la Liga BBVA MX”, escribieron para posteriormente, otorgarle el premio al mejor jugador del partido.

