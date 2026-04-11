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Al momento: así queda la tabla de la Premier League tras la derrota del Arsenal

Arsenal tropieza en casa de forma sorpresiva y deja abierta la pelea por la Premier League. Manchester City acecha con partidos pendientes.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, preocupado por la derrota ante el Bournemouth.
Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, preocupado por la derrota ante el Bournemouth.|Andrew Boyers/Action Images via Reuters

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

La Premier League volvió a sacudirse cuando menos lo esperaban los aficionados. El Arsenal tenía el control del torneo, jugaba en casa y parecía tener el escenario a favor para dar otro paso rumbo al título. Pero el sábado cambió el guion. La derrota ante Bournemouth no solo rompió la racha del líder, también reabrió una pelea que parecía encaminada.

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Arsenal pierde y deja abierta la pelea por la Premier League

El 1-2 ante el Bournemouth en el Emirates dejó a Arsenal con 70 puntos, todavía en la cima, pero sin margen para equivocarse.

La diferencia con Manchester City sigue siendo de nueve unidades, pero el contexto es otro. El dirigido por Pep Guardiola tiene dos partidos pendientes. Si gana ambos, la distancia se reduce a solo tres puntos.

Y con seis jornadas por disputarse, eso cambia completamente la narrativa del campeonato.

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Manchester City se mete de lleno en la lucha por el título

Y es que no es únicamente la diferencia de puntos entre un equipo y otro, sino el momento anímico que vive cada uno.

El City llega con una racha positiva y con la sensación de que puede presionar hasta el final. Además, el calendario tiene guardado un partido clave: el enfrentamiento directo entre ambos en el Etihad.

Ese duelo puede definir la temporada. Porque lo que hasta hace unos días parecía controlado por Arsenal, hoy vuelve a estar en disputa.

Así queda la tabla de la Premier League tras la derrota del Arsenal

PosEquipoJJVEDDGPts
1Arsenal3221743870
2Manchester City3018753261
3Manchester United31151061355
4Aston Villa311669554
5Liverpool32157101052
6Chelsea3113991548
7Brentford3213811447
8Everton3213811247
9Brighton32121010646
10Bournemouth3210157-145
11Fulham3213514-344
12Sunderland31111010-443
13Newcastle3112613-142
14Crystal Palace3010911-239
15Leeds United3171212-1133
16Nottingham Forest318815-1232
17West Ham328816-1732
18Tottenham317915-1030
19Burnley324820-3020
20Wolverhampton323821-3417

Quedan seis fechas, es decir, 18 puntos en juego, bastante para la diferencia entre los dos primeros lugares, si es que el City llega a ganar sus dos partidos pendientes.

Arsenal sigue dependiendo de sí mismo, pero ya no tiene margen para otro tropiezo. Manchester City, en cambio, tiene la oportunidad de presionar desde atrás y convertir cada jornada en una amenaza real.

La Premier, otra vez, se apretó, y esto es justo lo que querían ver los aficionados.

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