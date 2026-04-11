Al momento: así queda la tabla de la Premier League tras la derrota del Arsenal

La Premier League volvió a sacudirse cuando menos lo esperaban los aficionados. El Arsenal tenía el control del torneo, jugaba en casa y parecía tener el escenario a favor para dar otro paso rumbo al título. Pero el sábado cambió el guion. La derrota ante Bournemouth no solo rompió la racha del líder, también reabrió una pelea que parecía encaminada.

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Arsenal pierde y deja abierta la pelea por la Premier League

El 1-2 ante el Bournemouth en el Emirates dejó a Arsenal con 70 puntos, todavía en la cima, pero sin margen para equivocarse.

La diferencia con Manchester City sigue siendo de nueve unidades, pero el contexto es otro. El dirigido por Pep Guardiola tiene dos partidos pendientes. Si gana ambos, la distancia se reduce a solo tres puntos.

Y con seis jornadas por disputarse, eso cambia completamente la narrativa del campeonato.

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Manchester City se mete de lleno en la lucha por el título

Y es que no es únicamente la diferencia de puntos entre un equipo y otro, sino el momento anímico que vive cada uno.

El City llega con una racha positiva y con la sensación de que puede presionar hasta el final. Además, el calendario tiene guardado un partido clave: el enfrentamiento directo entre ambos en el Etihad.

Ese duelo puede definir la temporada. Porque lo que hasta hace unos días parecía controlado por Arsenal, hoy vuelve a estar en disputa.

Así queda la tabla de la Premier League tras la derrota del Arsenal

Pos Equipo JJ V E D DG Pts 1 Arsenal 32 21 7 4 38 70 2 Manchester City 30 18 7 5 32 61 3 Manchester United 31 15 10 6 13 55 4 Aston Villa 31 16 6 9 5 54 5 Liverpool 32 15 7 10 10 52 6 Chelsea 31 13 9 9 15 48 7 Brentford 32 13 8 11 4 47 8 Everton 32 13 8 11 2 47 9 Brighton 32 12 10 10 6 46 10 Bournemouth 32 10 15 7 -1 45 11 Fulham 32 13 5 14 -3 44 12 Sunderland 31 11 10 10 -4 43 13 Newcastle 31 12 6 13 -1 42 14 Crystal Palace 30 10 9 11 -2 39 15 Leeds United 31 7 12 12 -11 33 16 Nottingham Forest 31 8 8 15 -12 32 17 West Ham 32 8 8 16 -17 32 18 Tottenham 31 7 9 15 -10 30 19 Burnley 32 4 8 20 -30 20 20 Wolverhampton 32 3 8 21 -34 17

Quedan seis fechas, es decir, 18 puntos en juego, bastante para la diferencia entre los dos primeros lugares, si es que el City llega a ganar sus dos partidos pendientes.

Arsenal sigue dependiendo de sí mismo, pero ya no tiene margen para otro tropiezo. Manchester City, en cambio, tiene la oportunidad de presionar desde atrás y convertir cada jornada en una amenaza real.

La Premier, otra vez, se apretó, y esto es justo lo que querían ver los aficionados.