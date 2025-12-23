¡MALAS NOTICIAS! La estrella que jugaría el Mundial en México y ahora podría quedar fuera por una lesión en la rodilla

Una de las estrellas que disputaría sus partidos de Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México podría quedar fuera de la justa mundialista tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior durante el más reciente partido con su equipo.

Se trata del japonés Takumi Minamino, quien se lesionó durante el partido entre su equipo, el Mónaco, en contra del Auxerre por la Copa de Francia este domingo 21 de diciembre y ahora corre el riesgo de perderse el Mundial.

Te puede interesar: México asume nuevos cargos estratégicos en puestos clave de la FIFA

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Takumi Minamino podría quedar fuera del Mundial tras sufrir lesión en la rodilla

A través de sus redes sociales, el Mónaco confirmó la lesión de Minamino señalando que los estudios médicos arrojaron que el centrocampista sufrió de una rotura de ligamentos cruzado anterior, por lo que necesitará tiempo de rehabilitación.

El japonés chocó contra un rival al intentar despojarlo del balón, pero su rodilla se dobló y tuvo que abandonar la cancha en camilla debido al fuerte dolor.

Esta lesión podría tomar entre cuatro y nueve meses de recuperación a Minamino para volver a las canchas, por lo que a seis meses para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 su participación está en seria duda.

Lors du 32e de finale de Coupe de France disputé à Auxerre, notre milieu de terrain Takumi Minamino a été touché au genou gauche.



Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur.



Takumi pourra compter tout au long de son rétablissement sur le soutien de… pic.twitter.com/khinJoeXxP — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 22, 2025

Minamino es un habitual en la Selección de Japón, la cual disputará su segundo partido del Grupo F en la cancha del Estadio de Monterrey ante Túnez; sin embargo, con esta noticia podría ser una baja sensible para el conjunto asiático.

Te puede interesar: ¡MALAS NOTICIAS! La estrella del Manchester United que se lesionó antes de Navidad