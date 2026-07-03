Tala Rangel reveló cuál es su mejor técnica de manifestación y ya decretó “México campeón del mundo”

La Selección Mexicana se prepara para uno de los desafíos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El próximo compromiso ante Inglaterra por los octavos de final mantiene la expectativa al máximo entre jugadores y aficionados, y uno de los que no esconde su confianza es Raúl “Tala” Rangel.

Hace algunas semanas, en una entrevista con medios deportivos, el guardameta mexicano reveló una técnica de manifestación que utiliza desde hace tiempo para fijar metas personales y profesionales.

Tala está a 2 porterías en cero de superar el récord de Memo Ochoa.|Selección Nacional de México

La curiosa técnica de manifestación de Tala Rangel

El arquero explicó que suele aprovechar un momento muy particular de su rutina diaria para escribir aquello que desea alcanzar. “En el espejo, cuando salgo de bañarme, queda empañado. Yo escribo lo que quiero que pase… ahorita estoy poniendo ‘México campeón de la Copa del Mundo de 2026’ y pongo abajo mi firma…”.

Las palabras del futbolista rápidamente llamaron la atención entre los aficionados, especialmente ahora que la Selección Mexicana se encuentra en una etapa decisiva del torneo.

México sueña con seguir avanzando

Más allá de cualquier método de manifestación, la realidad es que el combinado dirigido por Javier Aguirre afrontará una prueba de máxima exigencia frente a Inglaterra, una de las selecciones favoritas para conquistar el campeonato.

El encuentro representa una oportunidad histórica para que México continúe su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y alcance los cuartos de final. Dentro del plantel existe confianza en el trabajo realizado durante el torneo y en la posibilidad de competir de igual a igual frente al conjunto inglés.

Mientras los aficionados esperan el silbatazo inicial, la declaración de Tala Rangel se convirtió en un símbolo del optimismo que rodea a la Selección Mexicana. El arquero ya escribió su deseo en el espejo; ahora buscará ayudar a convertirlo en realidad dentro de la cancha.

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