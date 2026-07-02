Nadie puede creer lo que dice la prensa de España sobre Tala Rangel y su actuación en el Mundial 2026
Raúl Rangel, portero de México, brilla en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con sus atajadas
Raúl “Tala” Rangel tiene un valor superior a su último rival y comenzó a llamar la atención fuera de México gracias a sus actuaciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El portero de Chivas de Guadalajara ha sido una de las piezas más importantes de la Selección Mexicana y su rendimiento ya provocó reacciones de la prensa de España.
Tras el triunfo de México 2-0 frente a Ecuador y la clasificación a los octavos de final, la prensa de España puso los reflectores sobre el guardameta rojiblanco. Uno de los periódicos deportivos más importantes de ese país destacó el nivel que ha mostrado el Tala en cada partido del Mundial.
La prensa de España elogia a Tala Rangel por su Mundial
El diario español Mundo Deportivo publicó un análisis sobre el rendimiento de Tala Rangel con México. El medio calificó al arquero como uno de los más infravalorados del Mundial y resaltó su importancia en el sistema de Javier Aguirre.
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Además, destacó que la Selección Mexicana suma cuatro encuentros consecutivos sin recibir gol frente a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador. Aunque reconocieron el trabajo defensivo colectivo, señalaron que el arquero de Chivas ha sido decisivo para mantener la portería en cero (sobre todo ante los asiáticos).
El periódico también resaltó la capacidad del mexicano para jugar con los pies. Según el reporte, el guardameta acumula 36 pases largos completados, la cifra más alta entre los porteros del Mundial.
Tala Rangel podría despertar interés desde Europa
Otro de los puntos que destacó el diario español fue la posibilidad de que Tala Rangel despierte interés en clubes europeos si mantiene este nivel durante las siguientes rondas del torneo.
El medio recordó que el Tala tiene 26 años y contrato vigente con Chivas hasta junio de 2028. También comparó su rendimiento con el de porteros como Vozinha, Mohammed Al-Owais y Diogo Costa. Consideran que el mexicano ha pasado más desapercibido pese a sus números.
Los números de Tala Rangel con la Selección Mexicana
De acuerdo a los datos de Transfermarkt y SofaScore, estas son las estadísticas más importantes de Tala Rangel con la Selección Nacional de México:
- Partidos jugados: 18
- Goles recibidos: 13
- Porterías a cero: 12
En tanto, sus estadísticas en el Mundial 2026 son estas:
- Partidos: 4
- Goles recibidos: 0
- Atajadas: 6
- Goles evitados: 1.66
- Puntaje promedio: 7.48.