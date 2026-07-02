Solo Tala Rangel puede alcanzarlo: el récord histórico que rompió Unai Simón en el Mundial 2026

Unai Simón acaba de hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al convertirse en el portero con mayor racha de imbatibilidad en la historia del torneo. Sucedió tras el triunfo de España sobre Austria por 3-0, que significó la clasificación de los ibéricos hacia los Octavos de Final de la justa veraniega. Sin embargo, Raúl “Tala” Rangel aún está en carrera para superar su marca.

Unai Simón alcanzó los 518 minutos sin encajar gol en Mundiales, racha que comenzó en los últimos partidos de España durante Qatar 2022 y que se extendió durante la presente cita mundialista. De esta manera, el guardameta español superó la marca del italiano Walter Zenga, quien mantenía este récord desde el Mundial de Italia 1990. Mientras tanto, el arquero de México buscará la épica y arrebatarle la marca.

Tala Rangel puede superar la marca de Unai Simón en Mundiales

El guardameta de la Selección Mexicana mantuvo el arco en cero durante los primeros cuatro partidos del equipo de Javier Aguirre en la presente Copa Mundial de la FIFA 2026™. Rangel rompió todo tipo de récords, como ser el arquero mexicano con la racha de imbatibilidad más larga del balompié nacional en Mundiales. Sin embargo, podría extender su legado en el plano internacional.

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De acuerdo a los datos arrojados por SofaScore, Raúl Rangel acumula 348 minutos sin recibir gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esto quiere decir que el arquero mexicano está a 170 minutos de igualar la marca de Unai Simón. En estos momentos, es el único guardameta que está más cerca de alcanzar este récord, aunque no será una tarea para nada sencilla.

Resulta que Rangel deberá esperar que Unai Simón no siga estirando la racha por mucho tiempo más en los Octavos de Final. Pero eso no es todo, ya que para igualar la marca, el “Tala” debería mantener el cero durante todos los Octavos de Final, donde México enfrentará a Inglaterra y, además, tendrá que repetir el mismo escenario en unos hipotéticos Cuartos de Final ante Brasil o Noruega.

Qué sigue para España y México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España goleó a Austria y se clasificó a la siguiente ronda del torneo. Ahora espera por conocer a su rival, el cual saldrá del cruce entre Portugal y Croacia que se llevará a cabo en Canadá. Ya en Cuartos de Final, los ibéricos podrían enfrentar a Estados Unidos o Bélgica.

Por el lado de México, en caso de superar a Inglaterra en Octavos de Final, chocará con el ganador entre Brasil y Noruega en los Cuartos de Final. Ya en Semifinales podría enfrentar a cualquiera de estas selecciones: Argentina, Cabo Verde, Egipto, Australia, Ghana, Colombia, Suiza o Argelia.