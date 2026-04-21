Ellos son los técnicos que han sido despedidos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cada día falta menos para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual se va a celebrar en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, algunos casos han comenzado a llamar la atención de los aficionados, mientras que el ambiente mundialista cada día se siente con más fuerza.

Algunos entrenadores que hicieron todo el proceso con sus selecciones para llegar a la Copa Mundial de la FIFA, han sido retirados del banquillo faltando poco más de dos meses para el arranque de la máxima fiesta del futbol.

¡Gol de Antuna! México 1-1 Alemania | Fecha FIFA

En los últimos días, se ha confirmado que la Federación de Futbol de Arabia Saudita, quitó de su cargo al estratega Hervé Renard, quien los llevó a la Copa Mundial de la FIFA de 2022, y ahora también logró un boleto de forma directa a la próxima justa mundialista.

Sin embargo, en la última fecha FIFA, los resultados no fueron favorables para la escuadra de Arabia Saudita, luego de caer contra su similar de Egipto por 4-0, luego también fueron derrotados por la Selección de Serbia con un contundente 2-0, tema que pudo ser un factor para la salida de Hervé Renard.

Técnicos que han sido despedidos antes de la Copa Mundial de la FIFA

Hervé Renard, no es el único técnico despedido de cara a la Copa Mundial de la FIFA, luego de conseguir su boleto a la justa mundialista, también han sido cesados de su cargo Otto Addo de la Selección de Ghana, Walid Regragui de Marruecos y Sami Trabelsi de Túnez.

El caso de los cuatro técnicos sorprende a todos, pues ellos vivieron todo el proceso de clasificación a la Copa Mundial de la FIFA, logrando un boleto de forma directa y ahora, tras una serie de malos resultados, no van a estar al frente de sus selecciones en el mundial.

