“No quiero que mis hijos naden”: lo que dijo Michael Phelps le dio la vuelta al mundo y los motivos hicieron llorar a muchos

El máximo medallista olímpico de la historia y estrella de la natación, Michael Phelps, sorprendió al mundo entero al decir que no quiere que sus hijos naden. Los motivos que dio causaron un poco de preocupación y hasta tristeza por conocer las dificultades que el oriundo de Estados Unidos debió pasar.

Incluso después del retiro, Michael Phelps sigue siendo noticia cuando pueden superar sus récords. Quizás por eso habló recientemente en una entrevista con Whoop Podcast sobre la salud mental, los problemas de ser una estrella reconocida y por qué no quiere que sus hijos se dediquen a la natación.

Michael Phelps: “No quiero que mis hijos sufran lo que yo pasé más de 20 años”

“No quiero que mis hijos naden, no quiero que sufran lo que yo pasé durante más de 20 años con el equipo de los Estados Unidos”, expresó 'El Tiburón' de Baltimore. Además, agregó: “Ahora me gusta cómo soy; mi viaje con la salud mental nunca se acaba pero cuidarse es una victoria”.

“Es lo que soy. Durante mi carrera, me miraba en el espejo y veía a alguien con gafas y un gorro, no veía a alguien con emociones. Me veía como el tío que ganó unos cuantos oros y rompió unos cuantos récords del mundo, nunca me vi como un ser humano”, sentenció.

¿Cuántos hijos tiene Michael Phelps?

El máximo medallista olímpico de la historia tiene 4 hijos: Boomer (nacido en 2016), Beckett (2018), Maverick (2019) y Nico (2024). Todos ellos nacieron del amor entre Phelps y su esposa, Nicole Johnson.

Todas las medallas de Michael Phelps en los Juegos Olímpicos

Tras competir en Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Rio 2016, Michael Phelps consiguió un total de 28 medallas olímpicas: 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce.

