Los tenistas Medvedev y Rublev piensan salir de Dubai en jet privado

La situación se complicó más durante el fin de semana en Medio Oriente, donde las tensiones han alcanzado diferentes aspectos de la vida cotidiana, y el deporte no ha sido la excepción. En el caso del tenis, Daniil Medvedev y Andrey Rublev son dos de los deportistas que se encuentran atrapados en países de la zona afectada, por lo que han tenido que suspender sus compromisos profesionales.

¿Cuál es el plan que tiene para salir?

Los dos tenistas se encuentran en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde las cosas están muy tensas por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, pero Daniil Medvedev y Andrey Rublev, tienen un plan para salir de la zona.

De acuerdo con medios internacionales, el plan de Daniil Medvedev y Andrey Rublev es hacer un viaje en coche hasta Omán, donde podrían tomar un avión privado que los podría llevar a Turquía o Armenia.

Andrey Rublev se encuentra en las instalaciones del Creekside Hotel, mientras que Daniil Medvedev está en otra dirección, la intención del plan de los tenistas, es poder llegar a tiempo al Masters 1000 de Indian Wells, el cual arranca el martes, aunque los tenistas podrían debutar hasta el día sábado.

El fin de semana, Daniil Medvedev logró ganar el Dubai Duty Free Tennis Championships 2026, donde llegó a la final luego de vencer en el camino a Juncheng Shang, Stan Wawrinka, Jenson Brooksby y Felix Auger-Aliassime.

Aunque el partido que definió al campeón no se disputó, ya que el tenista Tallon Griekspoor, tuvo una lesión en el duelo de semifinales que le impidió presentarse, por lo que Daniil Medvedev obtuvo su trofeo número 23 en su carrera dentro de la ATP Tour.

Hasta el momento, no han informado sobre cambios de horario en los partidos y próximos compromisos de la ATP.

