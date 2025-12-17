¿Quién es Terence Crawford, el peleador que HOY anunció su retiro del boxeo a los 38 años de edad?
Terence Crawford dio a conocer este martes 16 de diciembre, que deja el boxeo; su legado y campeonatos perdurarán al haber sido tres veces campeón UNDISPUTED.
El peleador Terence Crawford, anunció este martes 16 de diciembre su retiro OFICIAL del boxeo profesional, a los 38 años de edad, cimbrando el deporte a nivel mundial pues luego de haber vencido a Canelo Álvarez en septiembre parecía que su camino seguiría por algunas peleas más.
Crawford, peleador de los Estados Unidos y nacido en Omaha, Nebraska, parece que no dará marcha atrás en su decisión y seguirá de algún modo ligado al pugilismo. Creyendo firmemente y seguro que no tiene nada más que demostrar, Crawford le dice adiós al deporte que lo encumbró como uno de los mejores de esta época, no hay duda que entre los mejores de todos los tiempos y con destino al Salón de la Fama.
Crawford y sus tres campeonatos indiscutidos
1. Campeonato de Peso Superligero Indiscutido (140 lbs)
- Fecha de la pelea: Agosto de 2017
- Rival: Julius Indongo
- Resultado: Victoria por nocaut en el tercer round de la pelea
- Títulos unificados:
2. Campeonato de Peso Wélter Indiscutido (147 lbs)
- Fecha: Julio de 2023
- Rival: Errol Spence Jr.
- Resultado: Victoria por nocaut técnico en el noveno asalto en una pelea que parecía tendría más exigencias
- Títulos unificados: AMB, CMB, FIB y OMB
3. Campeonato de Peso Supermediano Indiscutido (168 lbs)
- Fecha: Septiembre de 2025
- Rival: Saúl “Canelo” Álvarez
- Resultado: Victoria por decisión unánime en su pelea más importante de su carrera
- Títulos unificados: AMB, CMB, FIB y OMB
Crawford se retira invicto
Con 38 años de edad, Terence Crawford se va del boxeo invicto, con una marca enorme de 42 victorias con 31 nocauts. El apodado BUD tiene un gran legado que ahora quedará como una historia legendaria al haber dado cuenta de grandes peleadores y haber demostrado técnica, fuerza y capacidades únicas.
¿Podría regresar Crawford al boxeo profesional?
El mismo día que anuncia su retiro, es complicado determinar si Crawford regresará, pero parece poco probable por su edad. A los 38 años de edad (cumplirá 39 hasta septiembre) no hay mucho margen por delante, más allá de que su carrera ha sido cuidadosa y no ha sido lastimado, ya es un veterano y si de decide regresar en algún momento ese legado podría ser manchado.
Su personalidad parece ser muy diferente a la de Fury quien se retiró y volvió o Gervonta quien también acarició el retiro y regresará.