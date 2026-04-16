2 jugadores de América son candidatos a ganar el Balón de Oro 2026 y sorprenden al mundo

En septiembre se realizará la gala del Balón de Oro 2026, en la que se conocerá quién será el nuevo mejor jugador de todo el mundo y el que le quitará la corona a Ousmane Dembélé, quien el año pasado le ganó el trofeo a Lamine Yamal. Entre los contendientes se encuentran 2 jugadores de América, que están hechos unos cracks y compiten con los delanteros más importantes de Europa.

De acuerdo con Goal, hay 10 aspirantes que son los favoritos a llevarse el Balón de Oro 2026, entre los que destacan 2 jugadores del continente americano, como lo son el colombiano Luis Díaz y el argentino Julián Álvarez, quienes podrían participar en la Copa Mundial de la FIFA de este año, que tiene una serie de eventos antes de su arranque en México, como lo son los partidos de leyendas en los que José de Jesús Corona fue convocado.

Luis Díaz y Julián Álvarez son los futbolistas de América que contendrán por el Balón de Oro 2026.|@luisdiaz19_ y @juliaanalvarez

En la lista de posibles candidatos, la mayoría son europeos, aunque el lugar de favoritismo podría cambiar después del mundial, si es que algunos de ellos tienen un buen torneo o todo lo contrario. Este es el top 10:



Harry Kane Michael Olise Kylian Mbappé Lamine Yamal Luis Díaz Erling Haaland Ousmane Dembélé Julián Álvarez Vitinha Declan Rice

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Los números de Luis Díaz y Julián Araujo durante el año para ser favoritos al Balón de Oro 2026

Díaz ha tenido una buena temporada, ya que en verano de 2025 fue fichado por el Bayern Múnich y es el delantero que podría ser el titular de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con Besoccer, en su primer torneo en Alemania, el futbolista de 29 años suma 24 goles y 15 asistencias en 42 partidos disputados en todas las competencias; es decir, anota cada 57 minutos.

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Mientras que Álvarez cumplirá 2 años en el Atlético de Madrid. La “Araña” buscará el bicampeonato con Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y escalar a un club de élite. Incluso, en las últimas semanas han salido rumores de una posible salida de los colchoneros en el verano.

El delantero de 26 años lleva 18 goles y 9 asistencias en 46 partidos disputados tanto de La Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y la Champions League.