Mientras en Brasil aseguran que Pumas ofertó por Coutinho, esto dice Efraín Juárez
Se ha especulado sobre un interés de Pumas por el crack brasileño Coutinho; el timonel Efraín Juárez no sabe al respecto y descarta que exista un acercamiento.
A falta de tres jornadas de la temporada regular en el Clausura 2026 de la Liga MX, y cuando el mercado de verano comienza a asomarse, el nombre de una figura intercional comienza a sonar para los PUMAS y se trata del ex Liverpool Phillipe Coutinho, pero la emoción de un arribo de ese calibre ha sido apagado por el mismo entrenador Efraín Juárez.
Te podría interesar: Messi se compra equipo en Barcelona
En horas recientes, Efraín Juárez, quien ha mostrado una clara forma de trabajo con los Pumas y estar involucrado en muchas decisiones del equipo, explicó que no hay nada de nombres ahora y puntualmente en el caso de Coutinho no podría ser a menos que su directiva no lo haya tomado en cuenta para el tema de refuerzos.
Posiblemente Juárez no revelaría que sí lo están buscando, pero de momento mantiene la línea trazada de que no existe esa conversación como medios en Brasil aseguran está sucediendo.
"No no sé, no tengo ni idea. La verdad es imposible hablar de nombres y jugadores cuando faltan solo tres fechas. No hay nada, salvo que mi directiva porque no me haya informado, no tengo ni idea", dijo Efraín a un reportero apagando la ilusión.
¿Qué dicen en Brasil sobre el posible fichaje de Coutinho por Pumas?
RTI Esporte, un portal de noticias de Brasil explicó que termina contrato Coutinho con Vasco Da Gama este verano y quedará como jugador libre a sus 33 años, por lo que Pumas hizo un acercamiento y una oferta para poder llevárselo y ser su flamante refuerzo dentro de unos meses.
También expuso que esa oferta se mantenía vigente solo unos días para que fuera considerada por el jugador y su entorno.
De allí que la comunicación se volcará hacia ese tema que podría tener cierta validéz, pues Pumas en los últimos años ha hecho movimientos similares con jugadores veteranos y que representan un atractivo, una inyección de experiencia y un plus para el aficionado de observar a quienes escribieron grandes historias.
Dani Alves llegó por esa vía y aún vigente por el equipo y recientemente renovado Keylor Navas quien tendría en Coutinho a un compañero también con recorridos importantes por el mundo.