ÚLTIMA HORA: Compra de pánico, América ficha a jugador sudamericano tras el fallo en negociaciones con el Fluminense

El mercado de fichajes invernal de la Liga BBVA MX cierra a la media noche de este lunes 9 de febrero y el Club América ha realizado compras de último minuto incorporando a su plantilla al futbolista uruguayo Thiago Espinosa.

América ficha a Thiago Espinosa antes del cierre del mercado

El Club América ha cerrado el fichaje de Thiago Espinosa, jugador uruguayo de 21 años que se desempeña por la banda izquierda y que ha dejado gratas impresiones en su paso por el Racing de Montevideo.

El movimiento se concretó tras semanas de negociaciones y su llegada al América se da como un préstamo con obligación de compra en caso de que Espinosa cumpla con determinado número de partidos disputados y minutos cumplidos.

A pesar de su corta edad, Espinosa se ha ganado la confianza de su director técnico que lo consideraba como titular indiscutible tanto en la Primera División de Uruguay como en los partidos de la Copa Sudamericana que llegó a disputar con Racing Montevideo.

Con su llegada al conjunto de Coapa se busca fortalecer la zona defensiva, especialmente en la lateral, en donde competirá por el puesto titular con el canterano Dagoberto Espinoza.

Thiago Espinosa se sumará a los refuerzos de América que incluyen a Raphael Veiga, Rodrigo Dourado, Fernando Tapia y Aaron Mejía.

