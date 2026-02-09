Allan Saint-Maximin se rehúsa a olvidar al América y le puso un nuevo apodo a uno de sus excompañeros

Una ex estrella de Club América ahora brilla en Europa , luego de haber sido muy querido en Coapa. En contraposición, Allan Saint-Maximin es un futbolista que se fue sin pena ni gloria por el Nido pero aún así ahora está teniendo buenos rendimientos en Europa, precisamente en el RC Lens de su país natal, Francia. No obstante, no olvida a las Águilas.

Resulta que aunque se marchó a otro país (igual que una ex figura del América que brilla en Argentina ), el extremo de 28 años no olvida a sus ex compañeros. Tal es así que Saint-Maximin le puso un nuevo apodo a Alejandro Zendejas: “Mini Messi”. Sí, el francés lo comparó con el astro argentino, Lionel Messi, figura actual del Inter Miami.

El emotivo saludo de Allan Saint-Maximin a su ex compañero del América

El futbolista de nacionalidad mexicana y estadounidense, Alejandro Zendejas, cumplió 28 años este 7 de febrero y, tras la publicación oficial de la institución de Coapa, el francés reposteo el saludo en Instagram y lo hizo más emotivo. “Te extraño, mi hermano. Disfruta tu día, Mini Messi”, escribió Saint-Maximin en su historia de la red social de la camarita.

Aunque parece no haberse ido bien del América por situaciones personales en México y problemas en su país natal, todo indica que en esos casi 6 meses en el territorio azteca le alcanzaron para formar un bonito vínculo con sus excompañeros. No por nada le escribió ese lindo mensaje.

Al margen de todo eso, el público americanista no está contento puesto que las Águilas habían invertido más de 10 millones de euros en Saint-Maximin, según Transfermarkt.

Los números de Allan Saint-Maximin en Club América

Aunque llegó como un refuerzo rutilante a la institución de Coapa, lo cierto es que pasó sin pena ni gloria y haciéndole perder dinero al conjunto mexicano. Alegando problemas personales, el europeo volvió a su país natal para jugar en el RC Lens de Francia. No obstante, según BeSoccer (sitio de estadísticas), los números de Allan Saint-Maximin en Club América fueron estos:

Partidos jugados en total: 16

Encuentros que disputó como titular: 9

Minutos en el campo de de juego: 805’

Goles convertidos: 3

Asistencias aportadas: 2

Tarjetas recibidas: 3 amarillas y 0 rojas.