Thiago Espinosa hizo esta tierna promesa a la afición del Club América: emocionó a todos por lo que dijo

Con apenas 21 años, Thiago Espinosa es mejor de lo que muchos imaginaban. El joven lateral uruguayo proveniente del Racing de Montevideo, aterrizó en la Ciudad de México con sus maletas y con un discurso cargado de sentimiento. De hecho, realizó una tierna promesa a la afición, con la que emocionó a todos los seguidores del Club América.

Mientras que la llegada de Espinosa responde directamente a la posible salida de un titular del América luego del Clausura 2026, el joven uruguayo ya realizó una bonita promesa luego de describir con humildad que está cumpliendo un sueño. “Quiero decirle a la hinchada que tienen a un jugador que va a dejarlo todo”, expresó Thiago.

Además, el flamante lateral izquierdo del conjunto americanista, agregó que “en cada partido dará el máximo y que se entregará al cien por ciento en cada entrenamiento”. Sin dudas es algo que tiene mucho que ver con la identidad americanista, algo que funcionará muy bien en el club.

Thiago Espinosa, último refuerzo del Club América, prometió entrega total

Más allá de los aspectos tácticos, lo que realmente conmovió a los aficionados de las Águilas fue la promesa que le hizo a los seguidores de la institución de Coapa. Pues no se centró en prometer títulos, sino que dejó en claro que hará todo para hacer lo mejor que pueda en el club.

🚨🇺🇾Thiago Espinosa🇺🇾🚨



Un joven de 21 años que llega a meter presión a Borja por el sector izquierdo.



Borja puede irse a Medio Oriente terminando el mundial y la directiva sabe de esa situación, por eso se está cubriendo.#thiagoespinosa el nuevo lateral del #ClubAmerica. pic.twitter.com/nRJG5KCFx8 — Alonso Basurto (@BasurtoFA) February 12, 2026

Cabe destacar que, con Espinosa, se terminaron de completar todos los refuerzos de América en este mercado de fichajes de invierno. El uruguayo ha sido el último refuerzo del Nido y servirá para blindar la banda izquierda puesto que todo indica que Cristian Borja se iría de las Águilas tras el Clausura 2026.

Cabe destacar que Espinosa calificó a las Águilas como “el más grande de México y uno de los más grandes de América”. Así, los americanistas reciben a un lateral con proyección, y a un joven que, desde el primer minuto en suelo mexicano, ha hecho la tierna promesa de trabajar incansablemente por la playera azulcrema.

El registro de Thiago Espinosa en Racing de Montevideo

Según las estadísticas de BeSoccer, plataforma referente en el mercado de pases y análisis futbolístico, el desempeño de Thiago Espinosa con el conjunto de Sayago se resume de la siguiente manera: