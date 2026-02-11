El titular de Club América que estaría jugando su último torneo con las águilas: se va pronto

Distintos reportes indican que uno de los dos fichajes de última hora que tuvo Club América con una jugada maestra responden a que uno de los jugadores titulares del equipo de André Jardine se marcharía al finalizar el Clausura 2026. Sin dudas sería un golpe duro para el conjunto americanista, aunque ya se preparó para asumir el golpe.

El América tuvo una dificultad enorme para cerrar las altas y bajas para este Clausura 2026 , pero terminó promediando un buen mercado de fichajes invernal. Resulta que hay reportes que indican que Cristian Borja estaría jugando su último torneo con las Águilas de Coapa, puesto que ya hubo distintos acercamientos en el mercado y se lo llevarían en julio de este año.

Luis Quinones (L)f Pachuca fights of the ball with Cristian Borja (R) of America during the 7th round match between America and Pachuca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Ciudad de los Deportes Stadium, on August 30, 2025 in Mexico City, Mexico.|Jose Hernandez/Jose Hernandez

Según el periodista Víctor Díaz, en América veían como prioridad un lateral izquierdo porque Ralph Orquin está prácticamente borrado del equipo y porque hubo fuertes sondeos por Cristian Borja. De esta manera, este último tiene muchas posibilidades de irse en el próximo mercado de pases de verano. Sería una baja sensible para el equipo de Jardine.

El futbolista que reemplazaría a Cristian Borja en el mediano plazo

Si se confirma la salida de Borja en julio, el futbolista que tomaría ese lugar sería Thiago Espinosa, quien ya está en la CDMX para firmar contrato, en lo que se trata de un préstamo con opción de compra (obligatoria si llega al 60% de los partidos jugados). El lateral izquierdo de 21 años llega desde Racing Club de Montevideo, Uruguay, su país natal.

Los números de Cristian Borja en el Club América

Tras un año y medio en la institución, el colombiano de 32 años podría marcharse en el próximo libro de pases, cuando finalice este Clausura 2026. De acuerdo a BeSoccer, el sitio que se especializa en estadísticas de jugadores, estos son los números de Cristian Borja en el Club América: