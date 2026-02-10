Mejor de lo que se cree: detalles de Thiago Espinosa, refuerzo de América para el Clausura 2026

El Club América tuvo una jugada maestra para incorporar 2 refuerzos más fuera del periodo de transferencias y uno de los jugadores que llegarían al conjunto de Coapa es nada menos que Thiago Espinosa, lateral izquierdo uruguayo muy joven que es mejor de lo que se cree. Con el Clausura 2026 ya comenzado, este futbolista podría ser clave para André Jardine.

Mientras que un jugador joven se negó a renovar con el América y recibió una dura venganza , ahora el conjunto de Coapa tendrá la incorporación de Espinosa, según distintos reportes. A falta de que sea oficializado, distintos expertos en futbol uruguayo contaron que es mucho mejor futbolista de lo que muchos creen. Un refuerzo como apuesta a futuro.

El testimonio de los expertos en futbol uruguayo sobre Thiago Espinosa

Los distintos reportes indican que Thiago Espinosa deja Racing de Montevideo para jugar en el América de la Liga BBVA MX a partir de este Clausura 2026. Formado en Peñarol y con 21 años, el lateral izquierdo deja la “Escuelita” después de dos temporadas a puro crecimiento siendo “uno de los mejores laterales izquierdos del campeonato uruguayo”.

Así como indica el periodista uruguayo Santiago Acevedo, Espinosa es un lateral con buena proyección en ataque, que sabe encarar, que posee llegada al área rival y que está creciendo en lo que respecta a la marca. En 2024 debutó como profesional, terminando el año como titular. En 2025 jugó a un gran nivel y antes fue campeón de la Libertadores sub-20 con Peñarol.

Tan bueno fue su nivel que distintos reportes indican que en el futbol brasileño (Brasileirao) lo buscaron para esta temporada, al igual que Nacional y Peñarol nuevamente. No obstante, terminará siendo presentado en el América en las próximas horas.

Los números de Thiago Espinosa en Racing de Montevideo

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en mercado de fichajes de los futbolistas, los números de Thiago Espinosa en Racing de Montevideo fueron los siguientes: