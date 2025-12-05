Thomas Muller tiene “paternidad” sobre Messi, ¿cuándo se enfrentarán en la final de la MLS?

Este fin de semana se llevará a cabo la gran final de la MLS en su temporada 2025, misma en donde el Inter Miami y el Vancouver Whitecaps definirán al mejor equipo de los Estados Unidos y en donde Lionel Messi y Thomas Muller revivirán una rivalidad que tiene más de diez años.

Lionel Messi y Thomas Muller comparten el hecho de ser campeones del mundo y dos de los mejores jugadores de equipos como el Barcelona y el Bayern Múnich. En ese sentido, ¿sabías que es el alemán quien guarda una especie de paternidad en duelos directos ante La Pulga?

¿Cómo le ha ido a Lionel Messi cuando enfrenta a Thomas Muller?

Si se cuentan los juegos más importantes que ambos jugadores han protagonizado en su historia, el balance se decanta casi a plenitud en favor de Thomas Muller, quien en 11 compromisos ante Lionel Messi ha salido con la mano en alto en ocho de estos, contando juegos nacionales e internacionales.

Messi has once again reached Müller; this time is the MLS final. 😧😐 pic.twitter.com/duyBWkfuLW — Hamid sahari (@Hamidsahari20) December 1, 2025

Probablemente el más importante fue la Copa Mundial de Brasil 2014, en donde Alemania venció a Argentina en la gran final por 1-0. Junto a este, Thomas Muller se quedó con la victoria en un juego del Mundial del 2010, así como en el 3-2 del Bayern sobre el Barcelona de la 2014/2015 y, por supuesto, el apabullante 8-2 de la 2019/2020.

Lionel Messi se ha quedado con el triunfo frente a su rival en tres ocasiones, contando el 1-0 de Argentina en 2009, el 3-1 sobre Alemania en 2012 y, finalmente, el 3-0 del Barcelona ante el Múnich en la 2014/2015. En ese sentido, vale decir que los últimos dos juegos entre ambos fueron para el alemán gracias al 1-0 y 2-0 del Bayern al PSG en la temporada 2022/2023.

¿Cuándo y dónde será la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps?

El calendario de la MLS establece que será este sábado 6 de diciembre cuando el Inter Miami y el Vancouver Whitecaps se enfrenten para conocer al campeón de los Estados Unidos, en un juego en donde Lionel Messi y Thomas Muller estarán presentes y que se llevará a cabo en el Chase Stadium a las 13:30 horas, tiempo centro de México.