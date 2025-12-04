¿Qué necesitan Tigres y Cruz Azul para acceder a la final del Apertura 2025?

La cancha del Olímpico Universitario fue testigo del intenso empate a un gol que se vivió en las semifinales de ida entre Cruz Azul y Tigres , por lo que todo se definirá en la vuelta dentro de un Volcán a reventar. Ahora bien, ¿qué necesita cada escuadra para llegar a una final más en su historia.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

El marcador se abrió cerca del minuto 60 gracias a un gol de Ángel Correa tras una serie de errores de la defensiva celeste; sin embargo, Cruz Azul igualó el resultado tan solo minutos después gracias a un tanto del Toro Fernández, quien cobró una pena desde los 11 pasos a la perfección.

¿Qué necesita Tigres para acceder a la final del Apertura 2025?

Gracias al empate que rescató en territorio visitante, vale decir que Tigres tiene un pie en la final del Apertura 2025 gracias a los resultados que le darían la calificación a esta etapa. En primera instancia, vale decir que cualquier victoria del conjunto felino lo colocaría directamente en la lucha por el título.

Te puede interesar: ¿Quién es el jugador que costó 200 millones pero decepcionó en América?

Te puede interesar: ¿Mr Iguana será campeón de la NXT este fin de semana?

¡Termina el encuentro en empate y nos vemos en El Volcán este sábado!



Marcador @CEMEXMx#SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/sBH5dxsVxC — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 4, 2025

Sin embargo, esto no es todo. Si Tigres mantiene el marcador igualado, también eliminará a Cruz Azul por su posición en la tabla. Vale recordar que durante la temporada regular el cuadro felino únicamente perdió un duelo como local ante América, por lo que los antecedentes están a su favor.

¿Qué necesita Cruz Azul para llegar a una final más en su historia?

La situación con Cruz Azul es un tanto más complicada, pues el equipo de Nicolás Larcamón tendrá que viajar a la Sultana a obtener el triunfo en calidad de visitante, pues cualquier otro resultado que no sea la victoria eliminará al cuadro de la capital del país a unos días para la gran final del Apertura 2025.

¿Cuándo, a qué hora y por donde ver la vuelta entre Tigres y Cruz Azul?

La semifinal de vuelta entre Tigres y Cruz Azul, misma que se realizará en la cancha del Volcán Universitario, se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre en punto de las 21:10 horas, tiempo centro de México. El partido podrás disfrutarlo a través de las pantallas de Azteca Deportes .